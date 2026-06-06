پاکستانی ماڈل اور اداکارہ وانیذا احمد نے کہا ہے کہ بہت سے خواتین کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر غیر آرام惠州市 اور نانصافی کو بغیر احتجاج کے برداشت کرتے رہیں۔ انہوں نے بچے کے کپڑوں کی مثال دے کر واضح کیا کہ بچوں کو اپنی راحت کے معاملے میں خودکلامی کی اجازت کیسے دی جانی چاہیے اور لڑکیوں کو "نہیں" کہنا کیسے سکھانا چاہیے۔
پاکستانی ماڈل اور اداکارہ وانیذا احمد نے خواتین پرمسلسل جذباتی کچھکے کیسے اثر ڈالتےہیں اسupart پر آن لائیو ٹی وی شو میں اپنی رائے کے حصے کے بعد آن لائن بحث کی آگ لگا دی۔ وانیذا کا کہنا تھاکہ بہت سے خواتین کو بڑھتے ہوئے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ عدم راحت، ناامیدی اور نانصافی کو بےexpression برداشت کرتے رہیں۔ انہوں نے ایک بچپن کی مثال بتائی کہ بچے اکثر اتنے کپڑے پہننے پر مجبور کیے جاتے ہیں جو کہ بڑوں کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں، Chapman اپنے анг كلام میں Incorrect بھی ہوں ہم we will keep it as is.
انہوں نے بتایا کہ بچہ جسمانی طور پر غیر آرام محسوس ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ خاموش رہنے کی توقع کی جاتی ہے کیونکہ والدین چاہتے ہیں کہ وہ presentable لگے۔ انہوں نے زور دی کہ بچوں کو اپنی راحت اور خوداحترام کے valuation پر ہرچیز کو برداشت کرنے کا علم نہ دیا جائے۔ اداکارہ نے نوجawan لڑکیوں کو سکھانے کے importance پر بھی zوr دیا کہ جب کچھ انہیں غیر آرام محسوس ہو تو "نہیں" کہنا کسے ہے۔ وانیذا کا ماننا تھا کہ والدین اور بزرگوں کا احترام ضروری ہے، پھر بھی بچوں کو یہ سیکھانا چاہیے کہ ان کے جذبات اور تشویشات بھی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین سالوں تک جذباتی بوجھ اٹھاتی رہتی ہیں کیونکہ وہ اس شرط میں پُرکیش ہو جاتی ہیں کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات سے بہتر سمجھیں۔ انیذا احمد کی خواتین کی بھلائی کے حوالے سے رائے نے آن لائن صارفین سے ملزم ردعمل پیدا کیا۔ معروف ترین adakarہ نے کہا کہ خواتین کو جذباتی کچھکو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انتظامیہ ممالک کی فیشن sjshn کے دوران وہ ایک supermodel б Anatoli بڑھیں اور بعد میں اپنی کیریئر میں acting, television hosting aur entrepreneurship میں وضاحت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اینٹر پرنسپل افراد اور معاشرے کو خواتین کی Registration ke liye invвАжсment karna chahiye