واٹس ایپ کا نیا 'لکویڈ گلاس' ڈیزائن: ایک مکمل تبدیلی

واٹس ایپ جلد ہی ایک نئے 'لکویڈ گلاس' ڈیزائن کے ساتھ پیش کیا جائے گا، جو ایپ کے ظاہری حلیے اور صارف کے تجربے کو بہتر بنائے گا۔ اس اپ ڈیٹ میں چیٹ انٹرفیس، میسج ان پٹ ایریا اور ٹاپ نیویگیشن بار میں نمایاں تبدیلیاں شامل ہیں۔
واٹس ایپ جلد ہی ایک بڑے بصری تبدیلی سے گزرنے والا ہے، جس میں ایک نیا ڈیزائن تصور متعارف کرایا جائے گا، جسے ' لکویڈ گلاس ' کا نام دیا گیا ہے۔ اس تبدیلی کا مقصد ایپ کے ظاہری حلیے کو تازگی بخشنا اور صارفین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ WABetaInfo کی جانب سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق، آنے والے اپ ڈیٹ میں چیٹ انٹرفیس کے اہم عناصر، بشمول میسج ان پٹ ایریا اور گفتگو کے اندر موجود ٹاپ نیویگیشن بار کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے گا۔ سب سے نمایاں تبدیلیوں میں سے ایک چیٹ ان پٹ سیکشن میں ہوگی، جو ایک جامد لی آؤٹ سے منتقل ہو کر ایک فلوٹنگ، نیم شفاف ڈیزائن میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ' لکویڈ گلاس ' طرز ایک frosted-glass اثر پیش کرے گا جو پس منظر کے ساتھ متحرک طور پر ڈھل جائے گا، جس سے ایک لایردار اور عصری جمالیات پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ، چیٹس کے اندر موجود ٹاپ نیویگیشن بار کو بھی ایک شفاف ظاہری شکل اور ہموار fading اثرات کے ساتھ دوبارہ ڈیزائن کیا جائے گا، جس سے چیٹ وال پیپر اور مواد کو ہلکا سا نظر آنے دیا جائے گا۔ 'jump to latest message' جیسے انٹرایکٹو فیچرز بھی اس شیشے جیسی بصری طرز کو اپنانے کی امید ہے۔ موجودہ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیا انٹرفیس ابھی تک بیٹا ٹیسٹرز کو جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن واٹس ایپ کے اندرونی طور پر اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ یہ ری ڈیزائن ایک وسیع تر تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو ایپل کے حالیہ ' لکویڈ گلاس ' تھیم سے متاثر ہے، جو نئے iOS ورژن میں متعارف کرایا گیا ہے۔ واٹس ایپ کے انٹرفیس میں تبدیلیوں کے ابتدائی اشارے 2025 کے آخر میں بیٹا اپڈیٹس کے ذریعے سامنے آنے لگے تھے، جہاں معمولی بصری تبدیلیاں دیکھی گئی تھیں۔ میٹا پلیٹ فارمز آہستہ آہستہ ان تبدیلیوں کو لاگو کر رہا ہے، لیکن مکمل طور پر عوام کے لیے اس کے اجراء کے لیے کوئی سرکاری وقت طے نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اپ ڈیٹ واٹس ایپ کے صارفین کے لیے ایک خوشگوار تجربہ ثابت ہوگی، کیونکہ یہ نہ صرف ایپ کو زیادہ جدید اور دلکش بنائے گا، بلکہ چیٹ کے دوران زیادہ آسانی اور سہولت بھی فراہم کرے گا۔ شفاف ڈیزائن عناصر چیٹ کے مواد پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے میں مدد کریں گے، اور فلوٹنگ میسج ان پٹ ایریا صارفین کو چیٹ میں آسانی سے میسج بھیجنے کی اجازت دے گا۔ ' لکویڈ گلاس ' اثر واٹس ایپ کے انٹرفیس کو ایک منفرد اور یادگار شکل دے گا، جو اسے دیگر میسجنگ ایپس سے الگ کرنے میں مدد کرے گا۔ میٹا پلیٹ فارمز کا یہ اقدام واٹس ایپ کو جدید میسجنگ ایپس کی صف میں برقرار رکھنے کی کوشش ہے، اور یہ واضح ہے کہ کمپنی اپنے صارفین کے لیے بہترین تجربہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس تبدیلی کے بعد، واٹس ایپ کا استعمال کرنا اور بھی خوشگوار ہو جائے گا، اور صارفین اس کے نئے ڈیزائن اور خصوصیات سے ضرور متاثر ہوں گے۔ واٹس ایپ کی ٹیم نے اس اپ ڈیٹ پر بہت محنت کی ہے، اور ان کا مقصد صارفین کو ایک ایسا تجربہ فراہم کرنا ہے جو نہ صرف بصری طور پر خوشگوار ہو، بلکہ استعمال کرنے میں بھی آسان ہو۔ یہ اپ ڈیٹ واٹس ایپ کے مستقبل کے لیے ایک اہم قدم ہے، اور یہ واضح ہے کہ کمپنی اپنے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے.
