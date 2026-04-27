واٹس ایپ پرانے اینڈرائیڈ فونز پر کام کرنا بند کر دے گا

واٹس ایپ نے 8 ستمبر 2026 سے اینڈرائیڈ کے ورژن 5.0، 5.1 اور 6.0 یا اس سے پرانے ورژن کو سپورٹ کرنا بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صارفین کو ڈیٹا کا بیک اپ لینے اور نئے آلات پر منتقل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
واٹس ایپ اب پرانی اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر کام نہیں کرے گا: تفصیلات واٹس ایپ ، دنیا کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے میسجنگ ایپلی کیشنز میں سے ایک، نے اینڈرائیڈ کے پرانے ورژن کو سپورٹ کرنا بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت، 8 ستمبر 2026 سے، واٹس ایپ اینڈرائیڈ کے ورژن 5.
0، 5.1 اور 6.0 یا اس سے پرانے ورژن پر چلنے والے آلات پر کام کرنا بند کر دے گا۔ میٹا، واٹس ایپ کی مالک کمپنی، کا کہنا ہے کہ یہ اقدام صارفین کی حفاظت کو بہتر بنانے، ان کی نجیات کی حفاظت کو مضبوط کرنے اور ایپلیکیشن کی کارکردگی کو مزید ہموار بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس تبدیلی سے دنیا بھر میں لاکھوں صارفین متاثر ہوں گے جو اب بھی پرانے اسمارٹ فونز استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک میں، جہاں جدید اسمارٹ فونز خریدنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، وہاں یہ فیصلہ خاص طور پر اہم ہے۔ صارفین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی چیٹ ہسٹری اور میڈیا کا بیک اپ لیں اور ڈیڈ لائن سے پہلے اپنا ڈیٹا نئے آلات پر منتقل کر لیں تاکہ مستقل طور پر ڈیٹا ضائع ہونے سے بچا جا سکے۔ میٹا نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ جدید خصوصیات متعارف کرانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جن میں مصنوعی ذہانت (آرٹیفیشل انٹیلیجنس) پر مبنی ٹولز بھی شامل ہیں، جن کے لیے زیادہ جدید ہارڈ ویئر اور اپ ڈیٹ شدہ سافٹ ویئر ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے اینڈرائیڈ ورژن ان جدید تقنیات کی حمایت نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ واٹس ایپ کو ان کے لیے سپورٹ ختم کرنا پڑ رہی ہے۔ واٹس ایپ کی جانب سے یہ فیصلہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایپلیکیشن اپنے صارفین کے لیے سکیورٹی اور جدیدیت کو ترجیح دے رہی ہے۔ پرانے آلات پر سکیورٹی کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اور میٹا اپنے پلیٹ فارم کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، نئی خصوصیات کو شامل کرنے کے لیے جدید سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور واٹس ایپ اپنے صارفین کو بہترین تجربہ فراہم کرنے کے لیے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ صارفین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اینڈرائیڈ ورژن کو چیک کریں اور اگر وہ 5.0، 5.1 یا 6.0 پر چل رہے ہیں تو انہیں اپ ڈیٹ کرنے یا نیا آلہ حاصل کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ واٹس ایپ نے اس تبدیلی کے بارے میں تفصیلی معلومات اپنی ویب سائٹ پر فراہم کی ہیں، اور صارفین وہاں سے مزید جان سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ واٹس ایپ کے مستقبل کی سمت کو واضح کرتا ہے، جو سکیورٹی، جدیدیت اور صارف کے تجربے پر مبنی ہے۔ میٹا کا یہ اقدام دیگر میسجنگ ایپلی کیشنز کے لیے بھی ایک مثال قائم کر سکتا ہے، جو اپنے پلیٹ فارمز کو بہتر بنانے اور صارفین کو محفوظ رکھنے کے لیے اسی طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس تبدیلی سے موبائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایک نئی بحث شروع ہو سکتی ہے، جہاں پرانے آلات کو سپورٹ کرنے اور جدید تقنیات کو متعارف کرانے کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک اہم چیلنج ہے
واٹس ایپ اینڈرائیڈ سپورٹ سکیورٹی میٹا
