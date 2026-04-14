واٹس ایپ ویب میں بڑی ذاتی نوعیت کی اپڈیٹ: 50 نئے چیٹ تھیمز متعارف

واٹس ایپ ویب صارفین کے لیے بڑی تبدیلی، جو تقریباً 50 نئے چیٹ تھیمز کے ساتھ آرہی ہے۔ صارفین اب چیٹ وال پیپر اور میسج ببل رنگوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکیں گے۔ یہ اپڈیٹ موبائل ورژن کے برابر خصوصیات لانے کی جانب ایک قدم ہے۔
واٹس ایپ ویب میں ایک بڑی ذاتی نوعیت کی اپڈیٹ آنے والی ہے جو ڈیسک ٹاپ صارفین کے لیے تقریباً 50 نئے چیٹ تھیمز متعارف کرائے گی۔ یہ آنے والی خصوصیت صارفین کو ان کی چیٹ س کی ظاہری شکل و صورت پر زیادہ کنٹرول دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جو چیٹ وال پیپر اور میسج ببل رنگوں کی تخصیص کی اجازت دے گی۔ یہ ویب ورژن کو موبائل پر پہلے سے موجود زیادہ جدید تخصیص کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ توقع ہے کہ نئے تھیم کلیکشن میں نرم پیسٹل ٹونز سے لے کر بولڈ، وائبرینٹ رنگوں کے امتزاج تک ایک وسیع بصری طیف پیش کیا جائے گا۔ صارفین ایک ہی رنگ خاندان کے اندر متعدد شیڈز کا انتخاب بھی کر سکیں گے، جس سے انہیں اپنی چیٹ کے تجربے کو ذاتی بنانے کے لیے مزید تخلیقی آزادی ملے گی۔
اب تک، واٹس ایپ ویب نے صرف بنیادی ظاہری شکل کی ترتیبات پیش کی ہیں، جو بنیادی طور پر ہلکے اور گہرے موڈ تک محدود تھیں، جس کی وجہ سے یہ موبائل ایپلیکیشن کے مقابلے میں کم لچکدار تھا۔ اس اپڈیٹ کے ساتھ، صارفین واٹس ایپ ویب سیٹنگز مینو کے ذریعے ایک مخصوص تھیم سیکشن تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ توقع ہے کہ یہ فیچر عالمی تھیمز کی حمایت کرے گا جو تمام چیٹس پر تبدیلیاں لاگو کرے گا اور انفرادی چیٹ سطح کی تخصیص کے لیے زیادہ ذاتی نوعیت کا تجربہ فراہم کرے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ بصری تبدیلیاں مکمل طور پر نجی رہیں گی، یعنی صرف تھیم لگانے والا صارف ہی تخصیص کو دیکھ سکے گا، جبکہ گفتگو میں شریک دیگر افراد اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اگرچہ یہ خصوصیت ابھی تک باضابطہ طور پر جاری نہیں کی گئی ہے، لیکن توقع ہے کہ یہ آنے والی بیٹا اپڈیٹس میں نظر آئے گی۔
یہ اپڈیٹ واٹس ایپ ویب صارفین کے لیے ایک خوش آئند تبدیلی ہوگی، جو انہیں اپنے چیٹ انٹرفیس کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی زیادہ صلاحیت فراہم کرے گی۔ تخصیص کی یہ سطح ان کے چیٹنگ کے تجربے کو زیادہ دلچسپ اور ذاتی بنا دے گی۔ یہ خصوصیت ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہوگی جو مختلف چیٹس کو منظم کرنے کے لیے بصری اشاروں پر انحصار کرتے ہیں یا جو صرف اپنے انٹرفیس کو اپنی ترجیحات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ واٹس ایپ کی ویب ورژن کو موبائل ایپ کے قریب لانے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس سے دونوں پلیٹ فارمز پر ایک مستقل اور متحد صارف تجربہ یقینی بنایا جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ اپڈیٹ صارفین کو ایک زیادہ خوشگوار اور ذاتی چیٹنگ ماحول فراہم کرے گی، جس سے وہ واٹس ایپ ویب پر زیادہ وقت گزارنے پر راغب ہوں گے۔ یہ واٹس ایپ کی جانب سے اپنے صارفین کی ضروریات کو سمجھنے اور ان کے لیے بہتر تجربہ فراہم کرنے کی مسلسل کوششوں کا ثبوت ہے۔
