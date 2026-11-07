واٹس ایپ کا نیا پرائیویسی فیچر جو صارفین کی فون نمبر کی تفصیلات چھپائے گا
واٹس ایپ کے ذریعے صارفین اب اپنی فون نمبر کی پرائیویسی کا مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں گے۔ نئے فیچر میں چار آئیڈیل آپشنز شامل ہیں جن کی مدد سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ان کا نمبر دیکھ سکتا ہے۔
واٹس ایپ نے صارفین کی ذاتی پرائیویسی اور ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم نئی سہولت متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نیا فیچر صارفین کو یہ اختیار دے گا کہ وہ طے کر سکیں کہ چٹ یا کال کے دوران ان کا فون نمبر کس کو نظر آئے گا۔ یہ فیچر سوشل میڈیا اور مینجمنٹ پلیٹ فارمز پر موجود ٹیکنالوجی خبررساں ویب سائٹ WABetaInfo نے سب سے پہلے افواہ اور تصدیق کی تھی۔
واٹس ایپ اینڈرائیڈ بیٹا ورژن 2.26.45.1 میں فیچر کا اندازہ
اس نئی خصوصیت کی موجودگی اور اس کے ممکنہ اطلاق کا تفصیلی جائزہ ٹیکنالوجی ویب سائٹ WABetaInfo نے شائع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فیچر خاص طور پر واٹس ایپ کے اینڈرائیڈ بیٹا ورژن 2.26.45.1 میں دیکھا گیا ہے۔ اس بتایا گیا ہے کہ یہ فیچر صارفین کو ان کے فون نمبر کی ظاہری شکل پر مکمل عبور دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ غیر ضراتی رابطوں سے بچ سکیں اور اپنی ذاتی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔Also readU.S. CENTCOM launches Task Force Iron Gate to curb weapons shipments to Iran
چار ممکنہ آپشنز کے ذریعے صارفین کا کنٹرول
واٹس ایپ کے نئے فیچر کے تحت صارفین کو اپنی فون نمبر کی ظاہری شکل کے لیے چار مخصوص آپشنز پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا آپشن 'ہر کسی کو دکھائیں' ہے جو یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ان کا نمبر نظر آ سکے۔ دوسرا آپشن 'صرف رابطوں کو دکھائیں' ہے جو ان لوگوں تک محدود ہے جن کے فون بک میں وہ محفوظ ہیں۔ تیسرا آپشن 'رابطوں کو سوائے منتخب افراد کے' ہے جو خاص لوگوں کو اس نمبر سے محروم رکھتا ہے۔ آخر میں 'کوئی کو نہ دکھائیں' کا آپشن ہے جو مکمل خفیہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
یہ تمام سیٹنگز صارفین کو یہ اختیار دیتی ہیں کہ وہ کس طرح بات چیت کرتے وقت ان کا فون نمبر ظاہر ہو۔ موجودہ نظام میں جب کوئی شخص صارف کے یوزرنیم کے ذریعے رابطہ کرتا ہے تو واٹس ایپ خودکار طور پر فون نمبر چھپا دیتا ہے۔ تاہم، نئے فیچر کے ساتھ صارفین کو ذاتی نوعیت کے اس فیصلے کا مکمل اختیار ملے گا۔ وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے افراد کو ان کے نمبر تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔
سیٹنگز اور موجودہ نظام کے درمیان تکنیکی فرق
اس نئے اپ ڈیٹ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس پہلے سے ہی صارف کا فون نمبر فون بک میں محفوظ ہے، وہ اب بھی چٹ اور کال کے دوران اسے دیکھ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ رابطوں پر اس فیچر کا کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس نئے فیچر میں فون نمبر کی ظاہری شکل کا ڈیفالٹ سیٹنگ 'کوئی کو نہ دکھائیں' مقرر کی جائے گی۔
اس کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ کے صارفین کو اپنی ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اضافی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ڈیفالٹ سیٹنگ کا یہ انتخاب یقینی بناتا ہے کہ نئے یا غیر معروف افراد کو ان کا نمور نظر نہیں آئے گا جب تک کہ وہ خود اسے شئیر نہ کریں۔ یہ سیٹنگ ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ صارفین کی پرائیویسی کو یقینی بنایا جا سکے۔
کاروباری مقاصد کے لیے مخصوص تبدیلیاں اور مستقبل کا جائزہ
واٹس ایپ کے نئے فیچر کا یہ مقصد صرف ذاتی پرائیویسی کو بہتر بنانا نہیں ہے بلکہ یہ ان صارفین کے لیے بھی لچکدار ہے جو اپنے فون نمبر شئیر کرنا چاہتے ہیں۔ کاروباری مقاصد یا دوسرے اہم وجوہات کی بنا پر جو لوگ اپنا نمبر عام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پسند کے مطابق اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ یہ لچکدار نظام صارفین کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ ضروریات کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔
یہ فیچر واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسیوں میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جو صارفین کی ترجیحات کو مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ یہ اپ ڈیٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر فرد اپنی ڈیجیٹل شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے رابطے قائم کر سکے۔ یہ سہولت واٹس ایپ کے ماحول کو زیادہ محفوظ اور قابلِ اعتماد بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
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