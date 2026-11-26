واٹس ایپ کی سجدولڈ میسج فیچر کا عالمی آغاز، پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی
واٹس ایپ نے 25 نومبر کو سجدولڈ میسجنگ فیچر کا اعلان کیا، جبکہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 27 نومبر سے کمی واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات جانیں۔
واٹس ایپ نے 25 نومبر کو اپنی سروسز میں ایک اہم تبدیلی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت صارفین اب پیغامات کو وقت مقرر کر کے بھیجنے کے قابل ہو جائیں گے، یہ فیچر صارفین کو 10 منٹ سے لے کر 14 دن تک کے لیے پیغامات شیڈول کرنے کی سہولت دے گا، اور 27 نومبر سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔
پیغامات شیڈول کرنے کا نیا طریقہ
واٹس ایپ کا نیا فیچر صارفین کو یہ امکان فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے پیغامات، تصاویر اور ویڈیوز کو پہلے سے لکھ کر کسی مقررہ تاریخ اور وقت پر خودکار طور پر بھیج سکیں، یہ خصوصیت انفرادی اور گروپ چیٹس دونوں میں دستیاب ہے۔ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے صارفین کو اپنے چیٹ میں پیغام لکھنا یا میڈیا فائل جوڑنی ہوتی ہے، اس کے بعد 'Send' بٹن پر ٹیپ کرنے کے بجائے اسے دبانے اور پکڑے رکھنے سے میسر آنے والے آپشن میں سے تاریخ اور وقت منتخب کرنا ہوتا ہے۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
یہ فیچر ان لوگوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا جو اپنی یادیں، سالگرہ کی مبارکبادات یا یاد دہانی کی میسجز کچھ خاص لمحات پر بھیجنا چاہتے ہیں، نیز یہ مختلف ٹائم زونز میں رہنے والے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ قائم رکھنے میں بھی بڑی آسانی فراہم کرتا ہے۔ صارفین اپنے شیڈولڈ میسجز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ اپنا فیصلہ بدل لیں تو ڈلیوری سے پہلے انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں۔
خفیہ کاری اور عالمی روٹنگ کی تیاریاں
واٹس ایپ کے مطابق یہ فیچر انتہائی محفوظ ہے کیونکہ شیڈولڈ میسجز بھی اسی طرح اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے تحت محفوظ رہیں گے جو دیگر ذاتی پیغامات پر لاگو ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف چیٹ کے شرکاء ہی ان پیغامات کو پڑھ سکیں گے۔ اس فیچر کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ میسجز اسی وقت ڈیلیور ہوں گے چاہے بھیجنے والے کے موبائل فون پر بٹری ختم ہو چکی ہو یا وہ فون بند ہوا ہوا ہو۔
میٹا کی ملکیتی کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ یہ فیچر آنے والے ہفتوں میں دنیا بھر میں مرحلہ وار متعارف کرایا جائے گا، اور یہ فیچر پہلے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس صارفین کے لیے دستیاب ہو رہا ہے۔ روٹنگ کے اس مرحلے وار طریقہ کار کی وجہ سے تمام صارفین کو یہ آپشن فوری طور پر اپنی ایپلی کیشن میں نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے جیسے روٹنگ آگے بڑھے گی یہ خصوصیت مزید صارفین کے لیے دستیاب ہو جائے گی۔
اینکر ایج میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی
اینکر ایج میں 27 نومبر سے پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ایک روپے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں دو روپے کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے، یہ فیصلہ مقامی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں کو متوازن کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ یہ قیمتوں میں کمی صارفین کے لیے فوری طور پر ریلیف کا باعث بنے گی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو روزمرہ کی آمدورفت اور نقل و حمل کے لیے ایندھن پر انحصار کرتے ہیں۔
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ تبدیلی 27 نومبر سے نافذ العمل ہوگی، اور اس سے متعلقہ اداروں نے متعلقہ پٹرول پمپس اور سپلائی چینز کو ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ نئی قیمتوں پر کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس اقدام کا مقصد صارفین کو بڑھتی ہوئی لاگتوں سے نکال کر مارکیٹ میں استحکام لانے ہے، اور یہ فیصلہ عوامی سطح پر مثبت ردعمل کا سبب بنا ہے۔
صنعتی اثرات اور صارفین کے لیے فوائد
پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہ صرف عوام بلکہ صنعتی شعبے پر بھی مثبت اثرات مرتب کرے گی، کیونکہ نقل و حمل کی لاگت میں کمی سے سامان کی ترسیل کے اخراجات میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اس سے متوقع ہے کہ خوردہ قیمتوں پر بھی کچھ حد تک اثر پڑے گا، جس سے خریداری کی قوت میں اضافے کا امکان ہے، اور یہ اقتصادی سرگرمیوں کے لیے ایک حوصلہ افزا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔
واٹس ایپ کا نیا فیچر اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی دونوں ہی مختلف شعبوں میں عوامی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات ہیں، جبکہ نیا فیچر معلوماتی مواصلات کو آسان بناتا ہے اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی معاشی بوجھ کو کم کرتی ہے، دونوں اقدامات عوام کی دلچسپی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔
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