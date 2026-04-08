واٹس ایپ کالز کے لیے شور منسوخی متعارف: مواصلات میں انقلاب

واٹس ایپ نے کالز کے لیے شور منسوخی کی انقلابی خصوصیت متعارف کروا دی ہے۔ گنجان سڑکوں سے لے کر ہوا دار بیرونی مقامات تک، واٹس ایپ حقیقی زندگی کی گفتگو کے قریب کال کا تجربہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ میٹا کی ملکیت والا واٹس ایپ مواصلات ی ٹیکنالوجی میں ایک بڑی چھلانگ لگانے کے دہانے پر ہے، جس میں صوتی اور ویڈیو کالز کے لیے ایک بلٹ ان شور منسوخی کی خصوصیت متعارف کرائی گئی ہے، جو ڈیجیٹل گفتگو کی وضاحت اور معیار کو تبدیل کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ جدید ترین خصوصیت خود بخود پس منظر کے شور کو فلٹر کرتی ہے، اس
بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر لفظ واضح طور پر منتقل ہو، یہاں تک کہ افراتفری والے ماحول میں بھی، جیسے مصروف سڑکیں، گہما گہمی والے دفاتر، یا ہوا دار بیرونی مقامات۔ صارفین کے لیے، اس کا مطلب ہے کال کی سمجھنے کی صلاحیت میں ڈرامائی بہتری، جس سے ورچوئل گفتگو تقریباً ذاتی تعامل کی طرح ہموار ہو جاتی ہے۔ روایتی کال میں بہتری کے برعکس، یہ شور منسوخی آپ کی آواز دوسرے شخص تک کیسے پہنچتی ہے اس کو ترجیح دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کے آس پاس کیا ہنگامہ ہے، اسے زیادہ واضح اور مرکوز بناتا ہے۔ صارفین کال انٹرفیس میں ایک سادہ ٹوگل کے ذریعے اس فیچر کو فعال یا غیر فعال کر سکتے ہیں، جو بہترین تجربے کے لیے پہلے سے فعال ہوتا ہے۔ فی الحال واٹس ایپ کے تازہ ترین اینڈرائیڈ بیٹا میں دیکھا گیا ہے، یہ فیچر ٹیسٹرز کو بتدریج رول آؤٹ کیا جا رہا ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ مکمل پیمانے پر لانچ مواصلاتی ٹیکنالوجی میں ایک اہم لمحے کا نشان لگا سکتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ اس طرح کی جدتیں موبائل کالنگ کے نئے معیارات قائم کر سکتی ہیں۔ اس پیش رفت کے ساتھ، واٹس ایپ صرف اپنی ایپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہا ہے، یہ اس بات کی نئی تعریف کر رہا ہے کہ لوگ ڈیجیٹل طور پر کیسے بات چیت کرتے ہیں، حقیقی دنیا کی گفتگو اور آن لائن کنیکٹیویٹی کے درمیان فرق کو ختم کرتے ہوئے، اور ممکنہ طور پر میسجنگ پلیٹ فارمز میں کال کے معیار کے لیے ایک نیا عالمی معیار قائم کرتا ہے۔ اس فیچر کے ذریعے واٹس ایپ کا مقصد ہے کہ وہ کال کے دوران پیدا ہونے والے شور کو کم سے کم کر سکے، چاہے وہ شور کسی بھی قسم کا ہو جیسے کہ ٹریفک کا شور، تیز ہوا یا دیگر لوگ جو آس پاس موجود ہوں۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، واٹس ایپ صارفین کو بغیر کسی رکاوٹ کے کال کرنے اور وصول کرنے کا تجربہ فراہم کرنا چاہتا ہے، جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا جو اکثر مصروف جگہوں پر یا شور والے ماحول میں کال کرتے ہیں۔\اس شور منسوخی کی خصوصیت کی ٹیکنالوجی کافی جدید ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت (AI) اور مشین لرننگ (ML) کا استعمال کرتا ہے تاکہ پس منظر کے شور کو پہچان سکے اور اسے کال سے منسوخ کر سکے۔ یہ فیچر کال کے دوران صارف کی آواز کو اجاگر کرتا ہے، تاکہ دوسرے شخص کو صرف صارف کی آواز سنائی دے اور آس پاس کا شور کم سے کم ہو۔ یہ خصوصیت نہ صرف صوتی کالز بلکہ ویڈیو کالز میں بھی کام کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین کو ویڈیو کالز کے دوران بھی بہتر آڈیو کوالٹی کا تجربہ حاصل ہوگا۔ یہ خصوصیت فی الحال اینڈرائیڈ بیٹا ورژن میں دستیاب ہے، اور جلد ہی اسے تمام صارفین کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔ واٹس ایپ نے اس فیچر کو صارف دوست بنانے کے لیے ایک سادہ اور بدیہی انٹرفیس ڈیزائن کیا ہے۔ صارفین آسانی سے کال کے دوران شور منسوخی کو فعال یا غیر فعال کر سکیں گے۔ اس فیچر کو فعال کرنے کے لیے، صارفین کو کال کے دوران سیٹنگز میں جانا ہوگا اور شور منسوخی کے آپشن کو منتخب کرنا ہوگا۔ فیچر کو غیر فعال کرنے کے لیے، صارفین کو اسی آپشن کو دوبارہ منتخب کرنا ہوگا۔\واٹس ایپ کی یہ نئی خصوصیت مواصلات کے انداز میں ایک اہم تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو گی جو اکثر شور والے ماحول میں کال کرتے ہیں، جیسا کہ عوامی مقامات، مصروف سڑکوں یا ہوائی اڈوں پر۔ یہ خصوصیت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو گی جو کاروبار کے لیے کال کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیشہ ورانہ اور واضح گفتگو کو یقینی بنائے گی۔ مزید برآں، یہ فیچر ویڈیو کالز کو مزید موثر اور لطف اندوز بنائے گا۔ شور منسوخی کی خصوصیت کے ذریعے، واٹس ایپ صارفین کو بغیر کسی رکاوٹ کے بات چیت کرنے اور آسانی سے جڑے رہنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کر رہا ہے۔ واٹس ایپ کی طرف سے یہ ایک بڑا قدم ہے جو صارفین کے تجربے کو بہتر بنانے اور مواصلات کے معیار کو بلند کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ خصوصیت یقیناً واٹس ایپ کو مارکیٹ میں مزید نمایاں کرے گی اور اسے مواصلاتی ایپس کے درمیان ایک رہنما بنائے گی۔ واٹس ایپ کی مسلسل جدت اور صارفین کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت اسے ہمیشہ صارفین کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتی ہے۔ اس فیچر کے ذریعے، واٹس ایپ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ وہ مواصلات کی دنیا میں ایک جدید اور صارف دوست پلیٹ فارم ہے
