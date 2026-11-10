واپڈا کی تربیلا توسیعی منصوبے میں ڈیزائن اور کنسلٹنٹ انتخاب کی خامیاں سامنے
پاکستان کی واپڈا کی تربیلا پانچویں توسیعی ہائیڈرو پاور منصوبے میں کنسلٹنٹس کی فراہمی اور ڈیزائن کی کمزوریوں پر معاشرتی اور حکومتی سطح پر نظارت کا نتیجہ۔
پاکستان کی سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنک نے واپڈا کی جانب سے 316 ارب روپے کی تربیلا پانچویں توسیعی ہائیڈرو پاور منصوبے کے ڈیزائن اور کنسلٹنٹ انتخاب میں موجود خامیوں کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔
سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنک کی ہدایات کی تفصیل
سی ڈی ڈبلیو پی کی 27 مئی 2024 کی میٹنگ میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے واپڈا کے کنسلٹنٹ انتخاب کی نقصانات اور ڈیزائن کی کمزوریوں پر تنقید کی۔ ایکنک نے اگست میں 316.4 ارب روپے کی منظوری کے وقت بھی یہی ہدایت دی کہ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل کی اسپرٹ کے تحت ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
یہ کمیٹی ڈیزائن کے اخراجات، وی اوز کی وجہ سے توسیع، اور کام کے دائرہ کار میں اضافے کو جانچنے کا کام سنبھالے گی تاکہ منصوبے کی شفافیت اور بجٹ پر قابو برقرار رکھا جائے۔
تربیلا ڈیم پر حفاظتی بلاک اور تعمیراتی پر اثرات
پیر کو تربیلا ڈیم کے ٹی5 ہائیڈرو پاور سطح پر حفاظتی بند میں شـگاف کے باعث سرنگ پانچ میں پانی داخل ہونے کے بعد تعمیراتی کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری بینچ کی کھدائی میں کمزور چٹان گرتی مجروح ہوئی، جس سے انٹیک پٹ کے قریب پانی اندر داخل ہو گیا۔
سرنگ، زیر تعمیر پاور ہاؤس اور ٹیل ریس کلورٹ پر نقصان نہی پہنچا۔ واپڈا نے انٹیک پٹ کے پانی کو مکمل طور پر نکالنے کا اعلان کیا۔
آیندہ اقدامات اور ممکنہ نتائج
منصوبے کی فائنل منظوری کے بعد کنسٹرکٹرز 2028 تک مکمل کرنے کا شیڈول رکھتے ہیں۔ اس دوران سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنک کی ہدایت کے تحت کمیٹی جائزہ لے گی کہ لاگت میں اضافے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں۔
اہم یہ ہے کہ موازی انتظامی ابلاغ میں منصوبہ بندی کے وزیر راہنمائی فراہم کر رہے ہیں اور آئندہ اس حوالے سے واضح حکمت عملی درکار ہے تاکہ تربیلا ڈیم کی توانائی پیداوار میں 1410 میگاواٹ کی اضافی صلاحیت کا موقع محفوظ رہے۔
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