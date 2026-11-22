واہگہ بارڈر سے سکھ یاتریوں کی آمد، ننکانہ صاحب میں 557واں جنم دن منایا جائے گا
بھارت سے 2339 سکھ یاتری واہگہ بارڈر پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی تقریب 24 نومبر کو ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ کرتارپور راہداری کی بحالی کی اپیل۔
بابا گورونانک دیو جی کے 557ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی سکھ یاتری وں کے لیے 3,019 ویزے جاری کیے گئے ہیں جبکہ 2339 یاتری پاکستان آئے ہیں۔ جنم دن کی مرکزی تقریب 24 نومبر کو ننکانہ صاحب میں منعقد ہوگی۔
یاتریوں کا استقبال اور انتظامی تدابیر
واہگہ بارڈر پر چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر الزمان، صوبائی وزیر اقلیتی امور و چیئرمین پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑہ اور دیگر حکام نے بھارتی سکھ یاتریوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سری اکال تخت صاحب کے جتھے دار گیانی گلدیپ سنگھ گڑگج، شرومنی گوردوارہ پربندھک کمیٹی کی نمائندہ سنگت اور دیگر سکھ رہنما بھی موجود تھے۔Also readMisbah Arshad showcases Pakistan’s Markhor at 75th Miss Universe costume show
حکام کی جانب سے یاتریوں کے استقبال کے لیے واہگہ بارڈر پر کھانے اور طبی سہولیات کا انتظام کیا گیا تھا۔ یاتریوں کو خصوصی بسوں کے ذریعے ننکانہ صاحب روانہ کیا جائے گا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکریٹری شرائنز ناصر مشتاق نے کہا کہ یاتریوں کی آمد سے قبل گزشتہ تین ماہ سے انتظامات کیے جا رہے تھے تاکہ مہمانوں کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی کمی نہ رہے۔
ویزا پالیسی اور مذہبی حقوق پر بات چیت
واہگہ بارڈر پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ بھارت کی سکھ سنگت نے ساڑھے سات ہزار یاتریوں کے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تاہم بھارتی حکومت کی جانب سے تقریباً تین ہزار افراد کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی۔ ان کے مطابق پاکستان نے درخواست دینے والے تمام بھارتی یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سکھ برادری کے درمیان تاریخی، مذہبی اور روحانی تعلق ہے۔ بابا گورونانک دیو جی کی جنم بھومی ننکانہ صاحب پاکستان میں واقع ہے اور سکھ برادری کے لیے ان مقدس مقامات کی زیارت غیرمعمولی اہمیت رکھتی ہے۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کرتارپور راہداری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے 2019 میں راہداری کھول کر سکھ برادری کو زیارت کی سہولت فراہم کی تھی، جہاں روزانہ پانچ ہزار یاتریوں کی آمد کی گنجائش رکھی گئی تھی۔
کرتارپور راہداری اور مقامی سہولیات
انہوں نے بھارت سے اپیل کی کہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے بند کرتارپور راہداری دوبارہ کھولی جائے تاکہ سکھ یاتری اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کرسکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سکھ برادری کو مذہبی آزادی اور اپنی الگ شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہیں۔ پاکستان میں سکھ میرج ایکٹ بھی موجود ہے، جبکہ پنجاب حکومت 50 تاریخی گوردواروں کی بحالی کے منصوبے پر کام کر رہی ہے تاکہ سکھ برادری کو اپنے مذہبی ورثے سے دوبارہ جوڑا جاسکے۔
مذہبی رہنماؤں کے جذبات اور مستقبل کا شیڈول
سری اکال تخت صاحب کے جتھے دار گیانی گلدیپ سنگھ گڑگج نے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے دعاگو ہیں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے جذبات اور عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے بابا گورونانک دیو جی کے جنم دن کے موقع پر کرتارپور راہداری دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سکھ یاتریوں کو اپنے مقدس مقام کی زیارت کا موقع ملنا چاہیے۔ گیانی گلدیپ سنگھ گڑگج نے پاکستان سے اپنے خاندانی اور تاریخی تعلق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ان کی پھوپھو لگتی ہیں۔
حکام کے مطابق 23 نومبر کو یاتری ننکانہ صاحب میں قیام کریں گے، جبکہ 24 نومبر کو نگر کیرتن اور اکھنڈ پاٹھ صاحب کی بھوگ کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ 25 نومبر کو یاتری گوردوارہ پنجہ صاحب، کرتارپور صاحب اور لاہور میں گوردوارہ ڈیرہ صاحب کی زیارت کریں گے۔ اس کے علاوہ 29 نومبر کو الحمرا لاہور میں بابا گورونانک دیو جی کی تعلیمات کے حوالے سے سمپوزیم منعقد کیا جائے گا، جبکہ 30 نومبر کو وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں ثقافتی اور صوفی نائٹ کا اہتمام کیا جائے گا۔
حکام کی خدمات اور بین الاقوامی شرکت
حکام کے مطابق تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے بھی سکھ یاتری پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ان کے لیے رہائش، لنگر، طبی امداد، سفری سہولیات اور سکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ گوردواروں میں بینکنگ، کرنسی ایکسچینج اور دیگر ضروری سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔
یاتریوں کی حفاظت اور سہولت کے لیے تین ہزار سے زائد افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ انتظامات میں متروکہ وقف املاک بورڈ، پنجاب حکومت اور دیگر متعلقہ ادارے شریک ہیں۔ بابا گورونانک دیو جی کا 557واں جنم دن منانے کے لیے ہونے والی تقریبات میں مذہبی رسومات کے ساتھ مختلف ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہیں، جن میں دنیا بھر سے آنے والی سکھ سنگت شرکت کرے گی۔
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