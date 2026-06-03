ورلڈ کپ 2026 کا نیا فارمیٹ: 48 ٹیمیں، نیا دور

ورلڈ کپ 2026 میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لیں گی، جس سے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ایک نیا باب کھلے گا۔ اس نئے فارمیٹ میں 12 گروپ ہوں گے اور 32 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچیں گی۔ آرسین وینگر نے اس توسیع کو فٹ بال کی عالمی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔
ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 11 جون 2026 کو امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہوگا، اور یہ ٹورنامنٹ اپنی تاریخ کا سب سے منفرد ایڈیشن ہونے والا ہے۔ پہلی بار اس مقابلے میں 32 کے بجائے 48 ٹیمیں شامل ہوں گی، جس سے یہ شرکت کے لحاظ سے اب تک کا سب سے بڑا ورلڈ کپ بن جائے گا۔ نئے فارمیٹ کے تحت ٹیموں کو 12 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی سرفہرست دو ٹیمیں براہ راست ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی، جبکہ تیسرے نمبر کی آٹھ بہترین ٹیمیں بھی آگے بڑھیں گی، جس سے پہلی بار 32 کا راؤنڈ متعارف ہوگا۔ اس طرح کل 32 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہوں گی، جو ٹورنامنٹ کو مزید دلچسپ بنائے گی۔ آرسنل کے سابق منیجر اور فیفا کے چیف آف گلوبل فٹ بال ڈویلپمنٹ آرسین وینگر نے اس توسیع کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ فٹ بال کی عالمی ترقی میں ایک فطری قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام نے اردن، ازبکستان، کوراکاؤ اور کیپ وردے جیسے ممالک کے لیے پہلی بار عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اسے کھیل کا فطری ارتقاء قرار دیا۔ وینگر کے مطابق، اس توسیع سے کمزور ٹیموں کو بھی بڑے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، جس سے فٹ بال کو نئے خطوں میں فروغ ملے گا۔ تاہم، ناقدین کا کہنا ہے کہ اس نئے فارمیٹ سے مضبوط اور کمزور ٹیموں کے درمیان یکطرفہ میچوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے ٹورنامنٹ کی مجموعی دلچسپی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائنل تک پہنچنے والی ٹیموں کو محدود شیڈول میں آٹھ میچ کھلنے ہوں گے، جس سے کھلاڑیوں کی تھکن اور انجری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ فیفا کا موقف ہے کہ یہ توسیع عالمی فٹ بال کی ترقی اور کھیل کی معاشی نمو دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس اقدام سے فیفا کو مزید ریونیو حاصل ہوگا، جسے وہ ترقی پذیر ممالک میں فٹ بال کے فروغ کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ، نئے فارمیٹ سے عالمی کپ کی تاریخ میں پہلی بار متعدد ممالک کو حصہ لینے کا موقع ملے گا، جس سے کھیل کی عالمی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ تاہم، اس توسیع کے حوالے سے ابھی تک کھلاڑیوں کی یونینوں اور کلبوں کی طرف سے تحفظات موجود ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پہلے سے مصروف شیڈول میں مزید میچوں کا اضافہ کھلاڑیوں کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ فیفا ان خدشات کو دور کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کر رہا ہے، جن میں میچوں کے درمیان مناسب آرام کا وقت فراہم کرنا اور اسکواڈ کی گہرائی کو بہتر بنانا شامل ہے۔ بہر حال، ورلڈ کپ 2026 فٹ بال کی تاریخ میں ایک نیا باب ثابت ہوگا، جہاں روایتی طاقتوں کے ساتھ ساتھ نئی ٹیمیں بھی اپنا جادو دکھائیں گی.
ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 11 جون 2026 کو امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہوگا، اور یہ ٹورنامنٹ اپنی تاریخ کا سب سے منفرد ایڈیشن ہونے والا ہے۔ پہلی بار اس مقابلے میں 32 کے بجائے 48 ٹیمیں شامل ہوں گی، جس سے یہ شرکت کے لحاظ سے اب تک کا سب سے بڑا ورلڈ کپ بن جائے گا۔ نئے فارمیٹ کے تحت ٹیموں کو 12 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی سرفہرست دو ٹیمیں براہ راست ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی، جبکہ تیسرے نمبر کی آٹھ بہترین ٹیمیں بھی آگے بڑھیں گی، جس سے پہلی بار 32 کا راؤنڈ متعارف ہوگا۔ اس طرح کل 32 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہوں گی، جو ٹورنامنٹ کو مزید دلچسپ بنائے گی۔ آرسنل کے سابق منیجر اور فیفا کے چیف آف گلوبل فٹ بال ڈویلپمنٹ آرسین وینگر نے اس توسیع کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ فٹ بال کی عالمی ترقی میں ایک فطری قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام نے اردن، ازبکستان، کوراکاؤ اور کیپ وردے جیسے ممالک کے لیے پہلی بار عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اسے کھیل کا فطری ارتقاء قرار دیا۔ وینگر کے مطابق، اس توسیع سے کمزور ٹیموں کو بھی بڑے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، جس سے فٹ بال کو نئے خطوں میں فروغ ملے گا۔ تاہم، ناقدین کا کہنا ہے کہ اس نئے فارمیٹ سے مضبوط اور کمزور ٹیموں کے درمیان یکطرفہ میچوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے ٹورنامنٹ کی مجموعی دلچسپی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائنل تک پہنچنے والی ٹیموں کو محدود شیڈول میں آٹھ میچ کھلنے ہوں گے، جس سے کھلاڑیوں کی تھکن اور انجری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ فیفا کا موقف ہے کہ یہ توسیع عالمی فٹ بال کی ترقی اور کھیل کی معاشی نمو دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس اقدام سے فیفا کو مزید ریونیو حاصل ہوگا، جسے وہ ترقی پذیر ممالک میں فٹ بال کے فروغ کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ، نئے فارمیٹ سے عالمی کپ کی تاریخ میں پہلی بار متعدد ممالک کو حصہ لینے کا موقع ملے گا، جس سے کھیل کی عالمی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ تاہم، اس توسیع کے حوالے سے ابھی تک کھلاڑیوں کی یونینوں اور کلبوں کی طرف سے تحفظات موجود ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پہلے سے مصروف شیڈول میں مزید میچوں کا اضافہ کھلاڑیوں کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ فیفا ان خدشات کو دور کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کر رہا ہے، جن میں میچوں کے درمیان مناسب آرام کا وقت فراہم کرنا اور اسکواڈ کی گہرائی کو بہتر بنانا شامل ہے۔ بہر حال، ورلڈ کپ 2026 فٹ بال کی تاریخ میں ایک نیا باب ثابت ہوگا، جہاں روایتی طاقتوں کے ساتھ ساتھ نئی ٹیمیں بھی اپنا جادو دکھائیں گی
ورلڈ کپ 2026 48 ٹیمیں نیا فارمیٹ آرسین وینگر فٹ بال
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