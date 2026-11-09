ورلڈ بینک کی توانائی مشن پاکستان آئے گی، 9 نومبر سے ملاقاتیں شروع
ورلڈ بینک کی اعلیٰ سطحی توانائی مشن 9 نومبر سے 13 نومبر تک پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مائیز شریف کی قیادت میں یہ ٹیم توانائی شعبے کی ترقی اور پورٹ فولیو کا جائزہ لینے کے لیے اہم حکومتی عہدے داروں سے ملاقاتیں کرے گی۔
ورلڈ بینک کی اعلیٰ سطحی توانائی مشن 9 نومبر سے 13 نومبر تک پاکستان کا سرکاری دورہ کرے گی۔ مائیز شریف ، جنہوں نے 1 جولائی 2026 کو وسطی ایشیا، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان کے لیے توانائی کے شعبے میں پریکٹس مینیجر کا منصب سنبھالا ہے، اس وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ ان کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا جس میں وہ وزارت معاشی affairs کے سیکرٹری محمد حمیر کریم سے ملاقاتوں کے ذریعے توانائی کے شعبے کے جاری پورٹ فولیو کا جائزہ لیں گے۔
وفد کے اہم ارکان اور تنظیمی جائزہ
ورلڈ بینک کے اس خصوصی وفد میں کئی سینئر ماہرین شامل ہیں جو توانائی کے مختلف پہلوؤں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ محمد انیس، جو توانائی پروگرام کوآرڈینیٹر اور سینئر توانائی ماہر ہیں، اس وفد کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ حسام بیدس، جو ایڈوائزر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں، اور کئی دیگر سینئر ماہرین جیسے کہ کائی ہونگ ٹران، گنجن گوتام، اور وقاص ایدریس بھی اس وفد کے اراکین ہیں۔Also readنئے آئی فون میں کیا کیا فیچرز ہیں؟
اس دستے میں مزید ماہرین میں منہال رضا، ایک توانائی ماہر بھی شامل ہیں۔ یہ تمام افراد مل کر پاکستان میں توانائی کے شعبے میں جاری تعاون اور نئے منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے محنت کریں گے۔ ان کا بنیادی مقصد حکومتی نمائندوں اور توانائی کے اداروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کرنا اور مستقبل کے اقدامات طے کرنا ہے۔
لاہور اور اسلام آباد میں تجاویز اور جائزے
9 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والی اندرونی ورلڈ بینک میٹنگز کے بعد، 10 نومبر کو وفد کا دورہ لاہور کے لیے ہوگا۔ یہاں انہیں قومی گرڈ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور واٹر اینڈ پاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی (واپڈا) کے چیئرمین سے واپڈا ہاؤس میں ملاقات کا پروگرام ہے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد بجلی کی تقسیم اور پیداوار کے نظام کو بہتر بنانے کی کوششوں کا جائزہ لینا ہے۔
لاہور کے دورے کے دوران، وفد کو مائننگ پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس سے قبل وہ اسلام آباد لوٹ جائیں گے تاکہ اگلے دن کے پروگرام میں حصہ لے سکیں۔ اس دورے کا مقصد مختلف صوبائی اور فیڈرل سطح کے اداروں کے درمیان بہتر رابطہ قائم کرنا اور توانائی کی فراہمی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔
وزارتی سطح پر بات چیت اور بین الاقوامی تعاون
11 نومبر کو ٹیم پاور ڈویژن میں موجود پاور سیکرٹری اور پٹرولیم ڈویژن میں موجود پٹرولیم سیکرٹری سے ملاقات کرے گی۔ اس دن کے دوپہر کے حصے میں ورلڈ بینک آفس میں ایشین ڈویلپمنٹ بینک (اے ڈی بی) اور انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (اے ایف سی) کے نمائندوں سے ملاقاتیں مقرر ہیں۔ یہ ملاقاتیں ممکنہ فنڈنگ اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے لیے اہم ہیں۔
12 نومبر کو وفد پاکستان مائنلز انویسٹمنٹ فورم میں شریک ہوگا۔ اس کے بعد انہیں خيبر پختونخوا انرجی ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن کے افسران سے ورلڈ بینک آفس میں ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ، نیشنل انرجی ایفیشینسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی کے اکتنگ مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی توانائی کی بچت کے حوالے سے بات چیت کا ارادہ ہے۔
اسی روز وفد کو کوہسار بلاک میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سیکرٹری اور معاشی affairs ڈویژن کے سیکرٹری سے بھی ملنا ہے۔ شام کو وہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور آئی ڈی بی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ یہ تمام ملاقاتیں پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔
اس پورے پیمانے پر منظم ہونے والے دورے کے اختتام پر، ورلڈ بینک کا یہ وفد 13 نومبر کو اسلام آباد سے رخصت ہو جائے گا۔ اس سفر کے دوران طے پانے والے معاہدے اور تفہیم کے خطوط، مستقبل میں پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
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