ورلڈ بینک نے سندھ کے دیہی علاقوں میں پانی کے نظام کے لیے 300 ملین ڈالر کی منظوری دے دی
ورلڈ بینک نے سندھ کے دیہی علاقوں میں پانی اور صفائی کے بہتر نظام کے قیام کے لیے 300 ملین ڈالر کا قرض منظور کر لیا ہے تاکہ بچوں کی خوراک کے مسائل حل کیے جا سکیں۔
ورلڈ بینک نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں میں پانی کی فراہمی، حفظانِ صحت اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 300 ملین ڈالر کی قرضہ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مالی امداد کا اہم قدم صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے دیہی آبادی کا 80 فیصد حصہ جدید پانی اور صفائی کے نظام سے مستفید ہو سکے گا۔ یہ منصوبہ صحت کے حوالے سے ایک بڑی چیلنج کو حل کرنے کی کوشش ہے۔
منصوبے کی تفصیلات اور فنڈنگ کا جوہر
ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس منصوبے کا مقصد دیہی علاقوں میں جدید ڈرینج اور صفائی کے نظام کی تعمیر کرنا ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف پانی کی سپلائی میں بہتری آئے گی بلکہ انسانی صحت کے لیے موزوں ماحول بھی پروان چڑھے گا۔ یہ منصوبہ کلیدی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکے۔Also readIndia edge Pakistan to win ACC Men's U19 Asia Cup title
یہ 10 سالہ صفائی پانی کا پروگرام کلیدی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے چار اہم مراحل میں نافذ کیا جائے گا۔ اس کے تحت ہر مرحلے میں مخصوص ہدایات اور اقدامات پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ ہر پہلو کو مدنظر رکھا جا سکے۔ پہلے مرحلے کے لیے کل سرمایہ کاری 540 ملین ڈالر مقرر کی گئی ہے جو کہ ایک بڑی رقم ہے۔
اس مالیاتی پلاننگ میں دیگر اداروں اور مقامی حکومت کی شراکت بھی شامل ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ($150 ملین) اور سندھ حکومت ($90 ملین) بھی پہلے مرحلے میں مالی تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی جانب سے فراہم کی جانے والی 300 ملین ڈالر کی رقم اس مجموعی سرمایہ کاری کا اہم حصہ ہے۔
صحت کے مسائل اور بچوں کی نشوونما پر اثرات
اس منصوبے کا اہم ترین مقصد صوبہ سندھ میں بچوں میں پائے جانے والے سنگین صحت کے مسائل کو دور کرنا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں میں پانچ سال سے کم عمر بچوں میں سے آدھے سے زائد بچے لمبائی میں پیچھے رہنے (stunted growth) کا شکار ہیں۔ یہ آمار ایک تشویشناک صورتحال کی عکاسی کرتی ہے جسے فوری طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
صاف پانی اور بہتر حفظانِ صحت کے نظام کی دستیابی سے بچوں میں غذائیت کی کمی اور لمبائی میں رکاوٹوں کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ صفائی کے جدید نظام سے امراض کا پھیلاؤ کم ہوگا۔ اس طرح صحت کے اعداد و شمار میں بہتری آئے گی اور معاشرے کی مجموعی صحت کا معیار بلند ہوگا۔
پاکستان میں ورلڈ بینک کے جاری منصوبے اور مستقبل کے اقدامات
یہ منصوبہ پاکستان میں ورلڈ بینک کے زیرِ حمایت جاری منصوبوں کی وسیعتر سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ فی الحال پاکستان میں 47 ورلڈ بینک کے حمایت یافتہ منصوبے جاری ہیں۔ ان منصوبوں کا مجموعی پورٹ فولیو تقریباً 16.1 ارب ڈالر کی مالیت کا ہے۔ یہ مجموعی سرمایہ کاری پاکستان کی ترقیاتی منصوبہ بندی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔
منصوبے کے اگلے اقدامات میں دیہی علاقوں میں سولر پاورڈ واٹر سپلائی سسٹم کی تنصیب شامل ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال توانائی کے بچاؤ اور پائیدار ترقی کو یقینی بنائے گا۔ مقامی برادریوں کو آگاہی کے پروگراموں کے ذریعے بھی نواں نظام استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے گا۔
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