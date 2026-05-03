ورلڈ پریس فریڈم ڈے: صدر اور وزیراعظم نے پریس کی آزادی اور ذمہ دارانہ صحافت پر زور دیا

صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر پریس کی آزادی اور ذمہ دارانہ صحافت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے غلط معلومات کے بڑھتے ہوئے خطرے اور جمہوری اقدار کی حفاظت میں میڈیا کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ورلڈ پریس فریڈم ڈے (3 مئی 2026) کے موقع پر پریس کی آزادی اور ذمہ دارانہ صحافت کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے غلط معلومات کے بڑھتے ہوئے خطرے اور جمہوری اقدار کی حفاظت میں میڈیا کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ حقیقت کے بغیر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صحافت شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ آزاد صحافت ایک باخبر اور فعال جمہوری معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ صدر نے تشویش کا اظہار کیا کہ غلط معلومات پوری دنیا میں جمہوری مکالمے کو تیزی سے مسخ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو بہت سے ممالک میں ہراساں اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو میڈیا کی آزادی کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کو بھی ایک تشویشناک رجحان قرار دیا جو غلط معلومات میں حصہ ڈالتا ہے۔ زرداری نے کہا کہ پاکستان کے خلاف منظم طور پر جھوٹے مہم چلائی جا رہی ہیں۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ قومی اتحاد نے اس طرح کے تمام اقدامات کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ ان کے مطابق، میڈیا نے حقائق کے ساتھ غلط معلومات کا جواب دیتے ہوئے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور پوری دنیا کے صحافیوں، کالم نگاروں، رپورٹرز، ایڈیٹرز اور میڈیا کارکنوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے صحافت کو ایک ایسا پیشہ قرار دیا جو سماجی ذمہ داری بھی رکھتا ہے۔ اپنے پیغام میں، وزیراعظم نے کہا کہ بروقت، درست اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ ایک باخبر معاشرے کی بنیاد ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ صحافی صرف پیشہ ور نہیں بلکہ سماجی اقدار کے محافظ بھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ دارانہ صحافت امن، استحکام اور معاشرے میں بہتر عوامی فہم کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ وزیراعظم شریف نے کہا کہ صحافیوں کو اپنے فرائض کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے ایک محفوظ اور باوقار کام کا ماحول حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میڈیا کو خوف یا دباؤ کے بغیر کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے پریس کی آزادی کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان مکالمے اور تنازعات کے پر امن حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ میڈیا قومی اتحاد کو فروغ دینے اور غلط معلومات کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے ان صحافیوں کی بھی تعریف کی جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانیں قربان کیں اور جمہوریت کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کو تسلیم کیا۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر صدر اور وزیراعظم کا یہ بیان میڈیا کی اہمیت اور اس کے جمہوری معاشرے میں کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ صدر زرداری نے خاص طور پر غلط معلومات کے خطرے اور اس کے جمہوری عمل پر اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میڈیا کو حقائق کے ساتھ غلط معلومات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور شفافیت اور جوابدہی کو فروغ دینا چاہیے۔ وزیراعظم شریف نے صحافیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی سماجی ذمہ داری پر زور دیا۔ انہوں نے ایک محفوظ اور باوقار کام کے ماحول کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ صحافی خوف یا دباؤ کے بغیر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ پاکستان میں میڈیا کی آزادی ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے۔ ماضی میں، صحافیوں کو ہراساں کرنے، دباؤ ڈالنے اور یہاں تک کہ ان پر حملوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ تاہم، موجودہ حکومت نے پریس کی آزادی کی حفاظت اور میڈیا کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کی اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شریف کے بیانات اس وابستگی کی عکاسی کرتے ہیں اور میڈیا کی آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ بیانات میڈیا کے لیے ایک مثبت پیغام ہیں اور انہیں میڈیا کی آزادی کی حفاظت اور فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ میڈیا کو اپنے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے اور حقائق کے ساتھ غلط معلومات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حکومت کو میڈیا کی آزادی کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور صحافیوں کو ایک محفوظ اور باوقار کام کا ماحول فراہم کرنا چاہیے.
