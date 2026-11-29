ورلڈ ہیلتھ کمیشن کی رپورٹ: انٹرنیٹ کا اضافی استعمال ذہنی صحت کے لیے خطرناک
تھ لانسٹ پوائٹری میں شائع نئی رپورٹ کے مطابق 10 فیصد آبادی کو انٹرنیٹ کے مستقل استعمال کا مسئلہ درپیش ہے جو ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔
بین الاقوامی ماہرین کے ایک کمیشن کی جانب سے تھ لانسٹ سائیکاٹری جرنل میں شائع کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کا مسئلہ انگیز استعمال پوری دنیا کی 10 فیصد سے زیادہ آبادی کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی واضح تصدیق کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور میں سائنٹیفک استعمال کی حدود سے تجاوز کرنا اب ایک عالمی صحت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس رپورٹ میں خاص طور پر انٹرنیٹ کے منفی اثرات اور اس کے روزمرہ کی زندگی پر پڑنے والے گہرے اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔
انٹرنیٹ کے اضافی استعمال کی حقیقی نوعیت
اس رپورٹ میں انٹرنیٹ کے مسئلہ انگیز استعمال کی تعریف کو روایتی نظریات سے ہٹ کر ایک وسیع تر دائرے میں پیش کیا گیا ہے۔ محض سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال یا گیمنگ کو اس کے اکیلے اس کیمرے کا حصہ قرار دینا اب کافی نہیں ہے۔ کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ مجبورانہ طور پر آن لائن شاپنگ کرنا، غیر ضروری معلومات کی تلاش، اور دیگر نقصان دہ ڈیجیٹل رویے بھی اس حلقے میں آتے ہیں۔ یہ تمام علامات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ڈیزائن کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔Also readکالا باغ میں کسٹمز کی بڑی کارروائی، 68 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد
نوجوانوں میں ذہنی و جسمانی اثرات
تحقیق کے مطابق بچوں اور نوجوانوں کی نسل ان اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ انٹرنیٹ کا مستقل استعمال سونے کے عادی ہونے میں رکاوٹ ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں نیند کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تجزیات میں ظاہر ہوا ہے کہ بے چین دماغی کیفیت، ڈپریشن، اور تعلیمی کارکردگی میں نمایاں کمی بھی اس کی براہ راست وجہ ہے۔ جب نوجوان نسل ڈیجیٹل دنیا میں گم ہو جاتی ہے تو وہ حقیقی زندگی کی ذمہ داریوں سے دور ہوتی جاتی ہے۔
پلیٹ فارمز کا ڈیزائن اور تکنیکی وجوہات
ماہرین کمیشن نے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کی موجودہ ڈیزائننگ کو اس مسئلے کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ انفنٹی اسکرولنگ یعنی لامتناہی نیچے سکرول کرنے کی سہولت، آٹو پلے ویڈیوز، ذاتی نوعیت کی تجاویز، اور مسلسل آؤٹ آن لائن نوٹیفکیشنز صارفین کو لمبے عرصے تک اسکرین سے جڑے رکھتے ہیں۔ یہ تکنیکی خصوصیات جان بوجھ کر بنائی گئی ہیں تاکہ صارفین کی توجہ کو زیادہ سے زیادہ وقت تک برقرار رکھا جا سکے، جس سے اسکرین ٹائم کا انتہائی بے قابو اضافہ ہوتا ہے۔
حکام اور تنظیموں کے لیے تجاویز
اس چیلنج کے حل کے لیے کمیشن نے مداخلت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پہلا قدم بچوں کے لیے مضبوط تحفظاتی قوانین کا نفاذ ہے۔ دوسرا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو محفوظ اور صحت مند ڈیزائن میں ڈھالا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پیشگی اقدامات کے پروگرام اور بہتر ہیلتھ کیئر ردعمل کی فراہمی بھی ضروری ہے تاکہ اس بڑھتی ہوئی عوامی صحت کے مسئلے کا موثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔
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