ورلڈ کپ میں ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کرنے کی تجویز، امریکی نمائندے کا فیفا سے مطالبہ

امریکہ کے سابق صدر کے نمائندے نے ورلڈ کپ میں ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کرنے کی تجویز دی ہے، جس پر ایرانی سفارت خانے نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک نمائندے نے فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا سے ایران کی جگہ اٹلی کو ورلڈ کپ میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے، یہ انکشاف فنانشل ٹائمز نے کیا۔ امریکی خصوصی نمائندے پاؤلو زامپولی نے فنانشل ٹائمز کو بدھ کے روز بتایا کہ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں منعقد ہونے والے فائنلز میں چار بار ورلڈ کپ جیتنے والے اٹلی کو دیکھنا ایک 'خواب' ہوگا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اٹلی گزشتہ ماہ کوالیفائنگ پلے آف میں ہار گیا تھا۔ روم میں ایران ی سفارت خانے نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجویز امریکہ کی 'اخلاقی دیوالیہ پن' کو ظاہر کرتی ہے اور اٹلی کو اپنی فٹبال کی عظمت ثابت کرنے کے لیے 'سیاسی مراعات' کی ضرورت نہیں ہے۔ فنانشل ٹائمز کے مطابق، یہ خیال ٹرمپ اور جارجیا میलोनी کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش تھی، کیونکہ اٹلی کی وزیراعظم نے ایران جنگ پر پوپ لئو XIV پر حملے کی تنقید کے بعد صدر کے ساتھ اختلافات پیدا کر لیے تھے۔ زامپولی نے کہا، 'میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ٹرمپ اور ( فیفا صدر جیانی) انفینٹیو کو تجویز دی ہے کہ اٹلی ورلڈ کپ میں ایران کی جگہ لے لے گا۔ میں ایک اطالوی ہوں اور امریکہ میں منعقد ہونے والے ٹورنامنٹ میں Azzurri کو دیکھنا ایک خواب ہوگا۔ چار ٹائٹلز کے ساتھ، ان کے پاس شمولیت کو درست ثابت کرنے کی قابلیت ہے۔' اٹلی نے ورلڈ کپ چار بار جیتا ہے لیکن وہ کوالیفائنگ پلے آف فائنل میں بوسنیا و ہرزیگووینا کے خلاف پینالٹی شوٹ آؤٹ میں ہارنے کے بعد تیسرے مسلسل بار ورلڈ کپ سے محروم رہا۔ ایران ی سفارت خانے نے ایکس پر کہا، ' اٹلی نے فٹبال میں اپنی عظمت میدان میں حاصل کی ہے، نہ کہ سیاسی مراعات کی بدولت۔ ورلڈ کپ سے ایران کو خارج کرنے کی کوشش صرف امریکہ کی 'اخلاقی دیوالیہ پن' کو ظاہر کرتی ہے، جو میدان میں گیارہ ایران ی نوجوانوں کی موجودگی سے بھی ڈرتا ہے۔' ایران کی شرکت فروری 28 کو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کے باعث خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران ی فٹبال فیڈریشن (FFIRI) نے اپریل میں کہا تھا کہ وہ ورلڈ کپ کے اپنے میچوں کو امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کے لیے فیفا کے ساتھ 'مذاکرات' کر رہی ہے۔ لیکن انفینٹیو نے گزشتہ ماہ ترکی میں ایران کے کوسٹا ریکا کے خلاف دوستانہ میچ میں شرکت کے دوران اے ایف پی کو بتایا کہ ایران ورلڈ کپ میں ہوگا اور وہ 'جہاں ڈرا کے مطابق ہونا چاہیے وہاں کھیلے گا۔' جب جمعرات کو اے ایف پی نے زامپولی کی تجویز پر رابطہ کیا تو فیفا نے انفینٹیو کی حالیہ تبصروں کا حوالہ دیا۔ 2022 میں، زامپولی نے ایک ہی تجویز پیش کی تھی، فیفا کو تجویز دی تھی کہ ایران میں احتجاج کنندگان پر کریک ڈاؤن کی وجہ سے قطر میں 2022 کے ورلڈ کپ میں ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ان کی تجویز پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ زامپولی ایک اطالوی-امریکی سوشلائٹ، تاجر ہیں اور انہوں نے ایک ماڈلنگ ایجنسی قائم کی، جو دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو ان کی موجودہ اہلیہ میلانیا ٹرمپ سے متعارف کرایا۔ یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر کافی بحث کا موضوع بن گیا ہے، جہاں کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنے کے اصول پر سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔ بہت سے ناقدین کا خیال ہے کہ یہ اقدام صرف سیاسی مقاصد کے لیے کیا جارہا ہے اور اس سے کھیل کی روح کو نقصان پہنچے گا۔ دوسری جانب، اٹلی کے مداحوں نے اس تجویز پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ان کی ٹیم کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع ملے گا۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ فیفا اس تجویز پر کس طرح عمل کرے گا، لیکن یہ معاملہ بین الاقوامی فٹبال کے حلقوں میں کافی دلچسپی پیدا کر رہا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کھیل بھی سیاسی اثرات سے محفوظ نہیں رہتا اور بین الاقوامی تعلقات کھیلوں کے فیصلوں پر اثر انداز کر سکتے ہیں.
