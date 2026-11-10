ورچوئل اثاثہ جات اتحاد پاکستان کا قیام، کرپٹو مارکیٹ میں شفافیت کا نیا پلیٹ فارم
ورچوئل اثاثہ جات اتحاد پاکستان کا قیام سرمایہ کاروں کے تحفظ، سائبر سیکیورٹی آگاہی اور کرپٹو مارکیٹ میں شفافیت کے فروغ کے لیے کیا گیا ہے۔ ہنزہ آصف کو پہلا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔
ورچوئل اثاثہ جات اتحاد پاکستان یعنی VAAP کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد ملک کی کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے تحفظ، سائبر سیکیورٹی سے آگاہی اور شفافیت کو فروغ دینا ہے۔ یہ اعلان منگل کے روز 24NewsHD ٹی وی کی رپورٹ میں سامنے آیا۔ اتحاد کے قیام کا اعلان اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا، جس میں HTX کے کنٹری مینیجر سید احتشام حمدانی نے میڈیا سے بات کی۔
سید احتشام حمدانی کے مطابق اتحاد کا بنیادی مقصد کرپٹو کرنسی استعمال کرنے والوں اور کاروباری اداروں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے مارکیٹ کے شرکاء کو باہمی رابطے اور تعاون کا موقع ملے گا۔ اعلان کے مطابق یہ اتحاد اپنے قیام کے ساتھ ہی ملک کے اندر ایک منظم ڈھانچہ فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔Also readMicrosoft Opposes US Ban on Chinese AI Data Center Parts
اتحاد کی قیادت اور ذمہ داریوں کی تقسیم
ورچوئل اثاثہ جات اتحاد پاکستان کی پہلی چیئرپرسن کے طور پر ایشیا ویب تھری اتحاد جاپان کے بانی ہنزہ آصف کا تقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سید احتشام حمدانی سینئر وائس چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ دونوں شخصیات اتحاد کی انتظامی سمت طے کرنے اور اس کے اہداف کو عملی شکل دینے کی ذمہ دار ہوں گی۔
سید احتشام حمدانی نے کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کرپٹو کرنسی اپنانے کے عالمی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ملک میں دو کروڑ کرپٹو صارفین ہونے کے تخمینے ابھی تک غیر تصدیق شدہ ہیں، کیونکہ ان کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنے والا کوئی ڈیٹا موجود نہیں۔ ان کے مطابق اسی خلا کو پُر کرنے کے لیے اتحاد قابلِ اعتماد ڈیٹا جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔
ڈیٹا، تحقیق اور سائبر سیکیورٹی کے منصوبے
اتحاد کے قیام کا ایک بڑا مقصد قابلِ تصدیق اعداد و شمار کو جمع کرنا ہے تاکہ کرپٹو مارکیٹ کے بارے میں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہو سکیں۔ سید احتشام حمدانی کے مطابق اس مقصد کے تحت آزادانہ تحقیق کو فروغ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کی تعلیم اور مقامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھانے پر بھی کام ہوگا۔
یہ منصوبے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اتحاد کی توجہ صرف کاروبار تک محدود نہیں بلکہ عام صارفین کی آگاہی پر بھی ہے۔ مقامی تعلیمی اور تحقیقی اداروں کے ساتھ شراکت داری سے ایسی معلومات تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے جو عوامی بحث اور پالیسی مباحثے میں کام آ سکیں۔
ریگولیٹری حیثیت اور مستقبل کا لائحہ عمل
ورچوئل اثاثہ جات اتحاد پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اسے کسی قسم کا ریگولیٹری اختیار حاصل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی حکومتی ادارے کی توثیق رکھتا ہے۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ مارکیٹ طریقوں اور شواہد پر مبنی پالیسی مباحثوں پر توجہ دے گا۔ اس وضاحت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اتحاد کا کردار قانون سازی کے بجائے مشاورت اور تحقیق تک محدود ہے۔
کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے سب سے اہم پہلو تحفظ کا ہے، اور اتحاد کے مطابق اس شعبے میں شفافیت لانا اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سید احتشام حمدانی اور ہنزہ آصف کی قیادت میں اتحاد آئندہ اپنے منصوبوں پر عملدرآمد کا آغاز کرے گا، جس کی تفصیلات مستقبل میں سامنے آنے کی توقع ہے۔
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