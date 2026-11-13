وزارت خزانہ: مالی سال 2027 میں تاریخی مالیاتی سرپلس کا ریکارڈ
وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مالی سال 2027 کی پہلی سہ ماہی میں 1.274 ٹریلین روپے کا سرپلس ریکارڈ ہوا ہے جو معاشی استحکام کی عکاسی کرتا ہے۔
وفاقی وزارت خزانہ نے اپنے ایک اہم اعلامیے میں بتایا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ بیس تین سال میں پہلی بار مسلسل تین سہ ماہی میں مالیاتی سرپلس کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ کارکردگی محض عارضی بہتری نہیں بلکہ ملک میں نافذ مسلسل مالیاتی نظم و ضبط اور معاشی استحکام کی واضح عکاسی ہے۔
مالی سال 2027 میں سرپلس کا تفصیلی جائزہ
وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2027 کی پہلی سہ ماہی میں کل مالیاتی سرپلس 1.274 ٹریلین روپے رہا جو کہ کل جی ڈی پی کا 0.9 فیصد کے برابر ہے۔ اسی عرصے کے دوران بنیادی سرپلس 2.974 ٹریلین روپے ریکارڈ کیا گیا جو جی ڈی پی کا 2.1 فیصد بنتا ہے۔ یہ بنیادی سرپلس بجٹ ہدف سے 239 ارب روپے یعنی 8.7 فیصد زیادہ تھا۔Also readTaiwan's Foxconn reports 34% rise in Q3 profit, beats forecasts
تاریخی اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھا جائے تو مسلسل بیس تین سال تک سہ ماہی میں مالیاتی خسارے کے بعد گزشتہ تین سالوں سے سرپلس کا تسلسل برقرار ہے۔ مالی سال 2025 کی پہلی سہ ماہی میں سرپلس 1.896 ٹریلین روپے تھا جس میں 2026 میں اضافہ ہو کر 2.119 ٹریلین روپے ہو گیا۔
بین الاقوامی معیار کے مطابق معاشی بہتری
پچھلے تین سہ ماہی کے بنیادی سرپلس نے چوبیس سال کی تین بلند ترین سطحیں ریکارڈ کیں جس میں ہر سال سرپلس دو اعشاریہ ٹریلین روپے سے زائد رہا۔ مالی سال 2026 میں مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے صرف 2.6 فیصد تک محدود رہا جو پچیس سال کی کم ترین سطح ہے۔
اسی سال بنیادی سرپلس جی ڈی پی کا 2.9 فیصد رہا جو مالی سال 2001 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ مالی سال 2024 سے 2026 تک مسلسل تین مالی سالوں میں بنیادی سرپلس کا ریکارڈ قائم ہوا۔ مالی سال 2026 میں سود کے اخراجات میں 22 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
جاری اصلاحات اور مستقبل کے اقدامات
وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال 2027 کے بجٹ میں ٹیکس ریلیف اقدامات کے باوجود پہلی سہ ماہی میں مالیاتی نظم و ضبط برقرار رہا اور اخراجات کو قابو میں رکھا گیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مالیاتی اصلاحات اور قرضوں کا پائیدار انتظام ملک کی مالیاتی ساکھ اور معاشی استقامت کو مضبوط بنائے گا۔
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