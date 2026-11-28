وزارت خزانہ کی رپورٹ: پاکستان کی معیشت میں بہتری کے امکانات، 9 سے 10 فیصد مہنگائی کا اندازہ
وزارت خزانہ کی مہینہ وار رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت میں مثبت علامات سامنے آ رہی ہیں جبکہ نومبر میں مہنگائی 9 سے 10 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
وزارت خزانہ کی تازہ مہینہ وار رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت میں بہتری کی علامات واضح ہو رہی ہیں، جو کہ بڑھتی ہوئی ترسیلات زرمبادلہ ، مضبوط برآمدات اور صنعتی سرگرمیوں میں اضافے کی وجہ سے سامنے آئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری اس دستاویز میں مالی سال 2027 کے باقی بقیہ عرصے میں معاشی حالات میں بہتری کے امکانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی نومبر میں مہنگائی کی شرح کے 9 سے 10 فیصد رہنے کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔
خارجی شعبے میں بہتری اور تجارتی خسارے کا رجحان
وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ، یعنی جولائی سے اکتوبر کے دوران پاکستان کو 14.8 ارب ڈالر کی ترسیلات زرمبادلہ موصول ہوئیں، جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 4 فیصد کی اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، برآمدات میں بھی 8.1 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے نتیجے میں اسی مدت کے دوران کل برآمدات کی قدر 11.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جس نے ملک کے خارجی شعبے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔Also readمریم نواز نے ملتان میں 25 ہزار افراد کو گھروں کی چابیاں تقسیم کیں
تاہم، درآمدات میں ہونے والا اضافہ برآمدات کے مقابلے میں تیز رفتار رہا، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ میں کمی لانے کے بجائے یہ اور گہرا ہوتا گیا۔ جولائی سے اکتوبر کے درمیان درآمدات میں 12.8 فیصد کا اضافہ ہو کر 23.6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جس نے پہلے چار ماہ میں تجارتی خسارے کو 12.3 ارب ڈالر تک لا کھڑا کیا۔ اس کے ساتھ ہی جاری اکاؤنٹ خسارہ 850 ملین ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے، جو کہ خارجی مدافعتی صلاحیت کے حوالے سے ایک اہم اشاریہ ہے۔
سرمایہ کاری میں اضافہ اور صنعتی سرگرمیوں کا رجحان
وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک براہ راست سرمایہ کاری (FDI) میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی، جس میں 22.4 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ رقم 939.7 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ اضافہ سرمایہ کاری کے بہاؤ میں ہونے والی مثبت تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، تعمیراتی سامان، برقی سازوسامان، لوہے اور اسٹیل کی درآمدات میں اضافے نے صنعتی سرگرمیوں میں رفتار لانے کی تصدیق کی ہے، جو کہ معاشی سرگرمی میں ممکنہ توسیع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
صنعتی شعبہ گاڑیوں کی پیداوار، سیمنٹ کی بڑھتی ہوئی فروخت اور جاری چینی کی کٹائی کے سیزن کے ذریعے مزید رفتار حاصل کرنے کا متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ ترقیاتی مراحل معاشی نمو کو فروغ دینے اور مالی سال کے باقی بقیہ مہینوں میں صنعتی آؤٹ پٹ کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
مہنگائی پر اثرات اور زرعی شعبے کے امکانات
وزارت خزانہ نے نومبر 2026 میں مہنگائی کی شرح کے 9 سے 10 فیصد کے درمیان رہنے کا تخمینہ لگایا ہے، جس میں تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مزید کمی کا امکان ہے۔ اکتوبر سے عالمی آئل کی قیمتوں میں کمی نے پاکستان کی درآمدی بل پر دباؤ کم کرنے اور جاری اکاؤنٹ کی پوزیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اس طرح کی قیمتوں میں کمی درآمدی لاگتوں کو کم کر کے معیشت کو آرام دہ بنانے کا باعث بنے گی۔
زرعی شعبے کے حوالے سے رپورٹ میں اچھے بیجوں کے استعمال اور زرعی قرضوں کی دستیابی کے ذریعے گندم کی بہتر فصل کی توقع ظاہر کی گئی ہے، تاہم، موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی دستیابی کے حوالے سے انتباہ جاری رکھا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے واضح کیا ہے کہ بدلتے ہوئے موسمی نمونے زرعی پیداوار کو متاثر کر کے ملک کی معاشی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔
عالمی خطرات اور معاشی مستقبل کے چیلنجز
مثبت معاشی اشاریوں کے باوجود، وزارت خزانہ نے مشرق وسطیٰ میں دوبارہ تناؤ کے خطرے کی نشاندہی کی ہے، جو کہ پاکستان کے معاشی نظارے پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ جیو پولیٹیکل عدم استحکام تجارت میں خلل ڈال سکتا ہے، معاشی عدم یقینی پیدا کر سکتا ہے اور خارجی ادائیگیوں پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سخت عالمی مالیاتی حالات پاکستان کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کو مشکل بنا سکتے ہیں۔
وزارت خزانہ کا ماننا ہے کہ مالی سال 2027 کے باقی بقیہ عرصے میں معیشت میں مزید بہتری آئے گی، کیونکہ ترسیلات زرمبادلہ اور برآمدات میں استحکام کے ساتھ خارجی ادائیگیاں زیادہ مستحکم ہوں گی۔ پہلے سہ ماہی میں سرکاری سطح پر معاشی جگہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کو ہدفی ریلیف دینے کا اشارہ دیا گیا ہے، جبکہ قرضوں کے بہاؤ میں بہتری سے نجی شعبے میں مزید سرمایہ کاری متوقع ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at SAMAATV
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy