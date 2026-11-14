وزارت خزانہ کا ایوارڈ تحت صوبوں میں 1.895 ارب روپے کا فنڈز کی تقسیم کا اعلان
وزارت خزانہ کے مطابق قومی فنانشل کمیشن کے ایوارڈ کے تحت تین صوبوں نے سرپلس حاصل کیا جبکہ بلوچستان میں خسارہ دیکھا گیا، تفصیلات یہاں ملاحظہ کریں۔
وزارت خزانہ پاکستان کے جاری کردہ دستاویزات کی روشنی میں فیڈرل حکومت نے قومی فنانشل کمیشن (این ایف سی) ایوارڈ کے تحت چاروں صوبوں کو فی اسکے سال کے پہلے تین ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1.895 ٹریلین روپے کی رقم ٹرانسفر کی ہے۔ اس تقسیم میں صوبہ پنجاب ، سندھ اور خیبر پختونخوا نے اپنی بجٹ سرپلس رپورٹس پیش کرتے ہوئے معاشی استحکام کی علامت قائم کی ہے، جبکہ بلوچستان نے اپنی اخراجات کی وجہ سے بجٹ خسارے کا سامنا کیا ہے۔
صوبائی تقسیم اور مالیاتی اعداد و شمار
وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کی تفصیلات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ صوبہ پنجاب کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت پہلے کوارٹر یعنی جولائی سے ستمبر کے عرصے میں 942 بلین روپے کی رقم دستیاب کروائی گئی ہے۔ یہ رقم پورے ملک کی تقسیم کا سب سے بڑا حصہ ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی خودمختاری کو یقینی بنانے کے لیے مختص کی گئی ہے۔Also readخوشحال خان نے رمشا خان کی شادی کے بعد انڈسٹری چھوڑنے کا دفاع کیا
اسی طرح سندھ کو 479 بلین روپے کی رقم دی گئی، جبکہ خیبر پختونخوا کو 314 بلین روپے مختص کیے گئے۔ بلوچستان کے لیے یہ رقم 158 بلین روپے مقرر کی گئی ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ہر صوبے کی آبادی اور معاشی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے فنڈز کی تقسیم کی ہے تاکہ ہر صوبے کی بنیادی سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔
صوبائی سرپلس اور خسارے کی تفصیلات
موصولہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صوبہ پنجاب کے کل آمدنی کا اندازہ 1.117 ٹریلین روپے لگایا گیا ہے جبکہ اس کی کل اخراجات 784 بلین روپے پر ہیں، جس کے نتیجے میں اسے 333 بلین روپے کا بجٹ سرپلس حاصل ہوا ہے۔ یہ سرپلس اس بات کی نشانی ہے کہ صوبائی انتظامیہ نے اپنی مالی ذمہ داریوں کا احسن طریقے سے انتظام کیا ہے اور آمدنی کی نسبت اخراجات کم رکھے ہیں۔
دوسری طرف صوبہ سندھ نے بھی 690 بلین روپے کی کل آمدنی کے مقابلے میں 509 بلین روپے کے اخراجات کرتے ہوئے 180 بلین روپے کا سرپلس حاصل کیا ہے۔ صوبائی حکام کی جانب سے کیے گئے مالی انتظامی اقدامات نے سرکاری خزانے کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے صوبے کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔
خیبر پختونخوا کا کارکردگی کا مظاہرہ
خیبر پختونخوا میں بھی مالی سال کے پہلے تین ماہ میں اچھی کارکردگی دیکھی گئی، جہاں کل آمدنی 413 بلین روپے رہی جبکہ اخراجات 311 بلین روپے تھے۔ اس طرح صوبے کو 102 بلین روپے کا بجٹ سرپلس حاصل ہوا۔ وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے لیے یہ ایک مثبت علامت ہے جو مستقبل میں صوبے کی معاشی ترقی کے لیے مواقع فراہم کر سکتی ہے۔
بلوچستان میں بجٹ خسارے کی صورت حال
اس کے برعکس بلوچستان میں اس دور میں بجٹ خسارہ دیکھا گیا کیونکہ اس کی کل آمدنی 175 بلین روپے تھی جبکہ اخراجات 191 بلین روپے تک پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کی حکومت نے اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کیے، جس سے 16 بلین روپے کا خسارہ پیدا ہوا۔ اس صورتحال میں صوبائی حکومت کو مالیاتی انتظام میں مزید اصلاحات لانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسا خسارہ نہ ہو۔
وفاقی بجٹ اور مستقبل کے اقدامات
وزارت خزانہ کے مطابق یہ تمام اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ فیڈرل بجٹ کے تحت صوبوں کو دی جانے والی رقوم کا استعمال کافی حد تک مؤثر طریقے سے کیا گیا ہے، خاص طور پر تین صوبوں نے اپنی مالی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں نبھایا ہے۔ بلوچستان کے معاملے پر ابھی مزید تجزیاتی کام کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے خسارے سے بچا جا سکے۔
اگلے مراحل اور متوقع نتائج
یہ مالیاتی رپورٹ آنے والے ماہ کے لیے امید افزا ہے کیونکہ زیادہ تر صوبوں کے پاس دستیاب فنڈز کی کمی نہیں ہوگی، جس سے ترقیاتی کاموں میں تیزی آئے گی۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں بنیادی ڈھانچے اور عوامی خدمتوں کو بہتر بنانے کے لیے ان فنڈز کا بھرپور استعمال کریں گے۔
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