وزارت خزانہ کی رپورٹ: پاکستان کی قرضہ جاتی ذمہ داریاں 90.98 ارب تک پہنچ گئیں
وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کل عوامی قرضہ 90.98 ارب روپے ہو گیا ہے جبکہ جی ڈی پی کے مقابلے میں اس کی شرح کم ہو کر 72 فیصد رہ گئی ہے۔
وزارت خزانہ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کی کل عوامی قرضہ جاتی ذمہ داریوں میں گزشتہ ایک سال کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ اضافہ چھ ٹریلین روپے کا ہے جس کے بعد ملک کا کل عوامی قرضہ پچاس چھٹھ ٹریلین روپے سے بڑھ کر نواسی ٹریلین نو سو اٹھاون ارب روپے ہو گیا ہے۔
قرضے میں اضافے کی تفصیلات اور تاریخیں
حکومت نے اپنی دی گئی تصدیق شدہ رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ جون دو ہزار چوبیس میں جب اس مالی سال کا آغاز ہوا تھا تو ملک کا کل عوامی قرضہ اسی ٹریلین چالیس ارب روپے پر قائم تھا۔ حالانکہ ذرائع کے مطابق نجی ٹی وی چینلز کی رپورٹنگ میں جون دو ہزار پچیس کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن وزارت خزانہ کی سرکاری ڈیٹا کے مطابق جون دو ہزار چھ کے اختتام تک یہ رقم نوے ٹریلین نو سو اٹھاون ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔Also readایف بی آئی کے نیٹ ورکس میں سائبر حملے کی تحقیقات شروع
اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ بارہ ماہ کے دوران حکومت نے نئے قرضے لیے اور پہلے سے موجود قرضوں کی ادائیگیوں اور سود کے بوجھ کے تحت یہ رقم چھ سو ارب روپے زیادہ ہو گئی۔ یہ اضافہ ملک کی معیشت پر بڑھتا ہوا دباؤ ظاہر کرتا ہے کیونکہ حکومت نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرونی اور داخلی ذرائع سے فنڈز جمع کیے ہیں۔
دائمی قرضے اور جی ڈی پی کا متوازن توازن
اگرچہ کل قرضہ میں چھ ٹریلین روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کی قرضہ جاتی پائیداری کے حوالے سے ایک مثبت اشارہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ قرضے اور جی ڈی پی کا تناسب کم ہو کر 72 فیصد رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ قرضے کی رقم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن معیشت کی کل حجم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تناسب مستحکم ہو رہا ہے۔
وزارت خزانہ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری قرضے اور حکومتی گارنٹی والے قرضے کا مجموعی قدر نوے ٹریلین نو سو اٹھاون ارب روپے بنتی ہے۔ اس طرح کا تناسب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور دیگر عالمی اداروں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ملک اپنے مالی اہداف حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہو رہا ہے۔
قرضے کی پائیداری کا تجزیہ اور مستقبل کے اقدامات
وزارت خزانہ نے ایک ایسا ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے جس میں مالی سال دو ہزار سات سے دو ہزار نو تک کے قرضوں کی پائیداری کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس ڈاکیومنٹ میں مختلف سیلنز اور پالیسیوں کا تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آنے والے سالوں میں قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کے پاس مناسب وسائل موجود ہوں۔
اس تجزیے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معاشی نشوونما کی شرح اور قرضے کی شرح کا توازن کیسے برقرار رہنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر معیشت کی رفتار برقرار رہی تو قرضے کے تناسب میں مزید بہتری آ سکتی ہے، لیکن اگر قرضے میں اضافے کی رفتار تیز ہوئی تو اس کا اثر معیشت پر پڑ سکتا ہے۔
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