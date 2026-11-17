وزارت داخلہ نے بلوچستان کے لیے 16 پولیس افسران کو منتقل کر دیا
فیڈرل حکومت نے 46ویں ٹریننگ پروگرام کے 16 گریڈ اٹھارہ افسران کو ایک سال کی مدت کے لیے بلوچستان پولیس میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
فیڈرل حکومت نے بلوچستان میں قانون و نظم کی بہتری اور انتظامی سہولتوں کے فروغ کے لیے اہم قدم اٹھاتے ہوئے پولیس آف پاکستان کی چودہ گریڈ اٹھارہ کی اعلیٰ سطح کے افسران کو عبوری بنیادوں پر صوبے کے سپرد کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بلوچستان پولیس کی صلاحیتوں کو مستحکم کرنا اور مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لانا ہے۔
منتقل شدہ افسران کی فہرست اور تعیناتی
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس تعیناتی کے حوالے سے ایک سرکاری نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ کل چودہ افسران اب بلوچستان حکومت کے زیرِ انتظام خدمات سرانجام دیں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تمام چودہ افسران اکیسویں کومین ٹریننگ پروگرام سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تعیناتی کی مدت تین سو پچاس پانچ دن یعنی ایک مکمل سال مقرر کی گئی ہے۔ اس مدت کے دوران یہ افسران بلوچستان کے مختلف اضلاع اور محکموں میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
منتقل ہونے والے افسران کی فہرست میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد خرم اشرف، فلائٹ لیفٹینٹ رفیع اللہ، شاہ زیب، سلیمان ظفر، جہان داد اکرم، محمد ظفر صدیقی، وقاص رفیق، تیمور خان، احمد فیصل چوہان، محمد عمر، ایاز حسین، محمد جواد ایشق، اسد علی، عبد الیم اور حسیب جواد سومرو میمن شامل ہیں۔ ان افسران کو اب بلوچستان کے اعلیٰ سطحی انتظامی عہدوں پر تعینات کیا جائے گا تاکہ وہ صوبے کے پولیس نظام میں اصلاحات کی نگرانی کر سکیں۔
پچھلی تعیناتیوں اور محکمہ جاتی تجربات
ان چودہ افسران نے گزشتہ چند سالوں میں مختلف صوبوں اور علاقائی انتظامیہ میں اہم ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ افسران پہلے پنجاب پولیس، سندھ پولیس، خیبر پختونخواہ پولیس اور اسلام آباد پولیس سمیت دیگر مختلف محکموں میں خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر افسران نیشنل پولیس اکیڈمی سے تربیت یافتہ ہیں اور ان کے پاس مختلف انتظامی چیلنجز کو حل کرنے کا تجربہ موجود ہے۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے متعلقہ تمام محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان افسران کو فوری طور پر ریلیف کر دیں تاکہ وہ بالکل نئی پوزیشنز میں اپنی ذمہ داریاں شروع کر سکیں۔ اس حکم کا اطلاق ان تمام اداروں پر ہوگا جہاں ان افسران کو ان کی تعیناتی کے دوران خدمات کے لیے برقرار رکھا گیا تھا۔ افسران کو ضروری ہے کہ وہ اپنی پچھلی ذمہ داریوں کا دستاویزی ثبوت جمع کرائیں اور نئی تعیناتی کے لیے فوری رپورٹ کریں۔
تعیناتی کی مدت اور کارکردگی کے معیارات
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق، یہ ایک سالہ تعیناتی کا دورانیہ چھٹیوں، تربیتی ادوار، یا دیگر ڈیوٹی کی مدت میں شامل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ پانچ سبھائیس دنوں کا عرصہ مکمل عملی خدمات کے لیے مختص ہے جس میں کوئی وقفہ شامل نہیں ہوگا۔ بلوچستان حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تعیناتی کی مدت میں توسیع کا مطالبہ کرے، لیکن اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے منظوری لینا ضروری ہے۔
بلوچستان حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ افسران کی کارکردگی اور ان کے خدمات کے استعمال کے حوالے سے ماہانہ رپورٹس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جمع کروائیں۔ یہ رپورٹس اس بات کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کی جائیں گی کہ آیا یہ افسران اپنی تعیناتی کے دوران متوقع نتائج حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر بلوچستان حکومت ان افسران کی خدمات کو مفید قرار دیتی ہے تو وہ ان کی تعیناتی میں توسیع کی سفارش کر سکتی ہے۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اثرات
یہ منتقلی بلوچستان پولیس کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس سے صوبے کے اندر قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ ان اعلیٰ سطح کے افسران کی موجودگی سے مقامی پولیس اہلکاروں کو جدید طریقوں اور انتظامی طریقہ کار سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ اقدام وفاقی حکومت کی جانب سے تمام صوبوں میں امن و امان کے قیام کے لیے یکساں کوششوں کا ثبوت ہے۔
بلوچستان میں پولیس ریفارمز کا سلسلہ جاری ہے اور اس نئے تعیناتی کے تحت آنے والے افسران کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ صوبے کے مختلف حصوں میں پولیس اسٹیشنز اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ان کے پاس پہلے سے ہی مختلف صوبوں کے تجربے کا ذخیرہ موجود ہے جو وہ بلوچستان کے مقامی حالات کے مطابق ڈھال کر استعمال کریں گے۔ اس عمل سے نہ صرف انتظامیہ کو مضبوطی ملے گی بلکہ عوام کو بھی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اس اقدام کے بعد اب بلوچستان پولیس کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ افسران کی فوری ریلیف اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی انتظامیہ کی مدد کے لیے فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ اس ایک سالہ مدت کے اختتام پر ان کی کارکردگی کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور آگے کے اقدامات کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا جائے گا۔
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