وزارت ماحولیات نے ٹرافی ہنٹنگ کوٹہ کیوں روکا، صوبوں میں شکار کا سیزن خطرے میں
وفاقی وزارت نے ٹرافی ہنٹنگ کوٹہ جاری نہ کیا جس سے پنجاب بلوچستان و گلگت بلتستان کا شکاری سیزن متاثر ہو رہا ہے۔
وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات کی جانب سے رواں سال ٹرافی ہنٹنگ کے کوٹے مختص نہ کرنے کی وجہ سے پنجاب سمیت متعلقہ صوبوں اور گلگت بلتستان میں شکار کے سیزن کے انتظامات شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیات پنجاب نے غیرملکی شکاریوں کے لیے اُڑیال کے سروے کے بعد وفاقی وزارت کو مراسلہ بھیج دیا تھا تاہم ابھی تک منظوری نہیں مل سکی۔
کوٹے کی تاخیر اور سیزن کے انتظامات
پنجاب، بلوچستان اور خیبرپختونخوا کے لیے ٹرافی ہنٹنگ کا کوٹہ وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات مختص کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے لیے بھی وفاقی سطح پر شکار کا کوٹہ مقرر کیا جاتا ہے۔ کوٹے کی مختص ہونے کے بعد متعلقہ صوبائی اور علاقائی محکمہ جنگلی حیات پرمٹس کی نیلامی کرتے ہیں۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
محکمہ تحفظ جنگلی حیات پنجاب کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ کوٹے کی تقسیم سے متعلق وفاقی سطح پر اب تک صرف ایک اجلاس ہوا ہے، تاہم اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوسکا۔ کوٹہ کی منظوری میں ہونے والی تاخیر سے ٹرافی ہنٹنگ کے انتظامات اور سیزن کے بروقت آغاز پر منفی اثر پڑنے کا خدشہ ہے۔
نیلامی کا عمل اور مالیاتی نقصانات
کوٹہ مختص ہونے کے بعد صوبائی محکمہ اخبارات میں نیلامی کا اشتہار جاری کرتا ہے، جس کے لیے کم از کم 15 دن درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شکاریوں اور آؤٹ فٹرز کی جانب سے پیشکشیں وصول کی جاتی ہیں اور نیلامی کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ اُڑیال کی ٹرافی ہنٹنگ کا سیزن پنجاب میں عام طور پر یکم دسمبر سے مارچ تک جاری رہتا ہے جس میں غیرملکی شکاری بھی شرکت کرتے ہیں۔
پچھلے سال کی آمدن اور کمیونٹی کے فوائد
پنجاب کو گزشتہ سال ٹرافی ہنٹنگ کے لیے 16 اُڑیال پرمٹس کا کوٹہ مختص کیا گیا تھا، جنہیں صوبائی محکمہ تحفظ جنگلی حیات نے نیلامی کے ذریعے فروخت کیا۔ جنوری 2025 میں دو سال کے وقفے کے بعد ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی بحالی کے موقع پر 16 پرمٹس مجموعی طور پر 3 لاکھ 28 ہزار ڈالر میں فروخت ہوئے تھے۔
فی پرمٹ قیمت 20 ہزار 500 ڈالر جبکہ اضافی 500 ڈالر فیس مقرر تھی، جس کے نتیجے میں ایک پرمٹ کی مجموعی قیمت تقریباً 21 ہزار ڈالر بنتی تھی۔ گزشتہ سال نیلامی سے پنجاب وائلڈ لائف کو تقریباً 91.5 ملین پاکستانی روپے آمدن ہوئی تھی۔
دیگر صوبوں کی کارکردگی اور اعداد و شمار
بلوچستان میں گزشتہ سال ٹرافی ہنٹنگ کے لیے سلیمان مارخور کے 4، افغان اُڑیال کے 12، بلینڈفورڈ اُڑیال کے 34، سندھ آئی بیکس کے 34 اور کینیون غزال کے 8 پرمٹس کا کوٹہ مختص کیا گیا تھا۔ خیبرپختونخوا میں 2025 کے شکار پروگرام کے تحت 10 مارخور، 31 آئی بیکس اور 6 گرے گورال کے کوٹے کی نیلامی کی گئی۔
اس کے علاوہ 9 نان ایکسپورٹیبل مارخور پرمٹس کی نیلامی سے 5 لاکھ 53 ہزار ڈالر آمدن رپورٹ ہوئی۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ سال ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے تحت استور مارخور کے 4 ایکسپورٹیبل پرمٹس، بلیو شیپ کے 8 ایکسپورٹیبل اور 6 نان ایکسپورٹیبل پرمٹس جبکہ ہمالین آئی بیکس کے 50 ایکسپورٹیبل اور 50 نان ایکسپورٹیبل پرمٹس مختص کیے گئے تھے۔
حکمت عملی اور آئندہ کی صورتحال
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کو جون 2026 میں بتایا گیا تھا کہ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام سے حاصل ہونے والی آمدن کا 80 فیصد مقامی کمیونٹیز جبکہ 20 فیصد حکومت کو ملتا ہے۔ حاصل ہونے والی رقم کا 80 فیصد مقامی کمیونٹی بیسڈ کنزرویسیز کو جنگلی حیات کے تحفظ، نگرانی اور افزائش کے اقدامات کے لیے دینے کا منصوبہ تھا۔
پنجاب میں اس وقت اُڑیال کے تحفظ اور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام سے منسلک چار کمیونٹی بیسڈ کنزرویسیز رجسٹرڈ ہیں۔ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کو جنگلی حیات کے تحفظ، مقامی آبادی کی شراکت اور کمیونٹی کنزرویسیز کے مالی وسائل سے منسلک کیا جاتا ہے۔
وزارت ماحولیات کے حکام نے بتایا کہ صوبوں کے لیے ٹرافی ہنٹنگ کوٹہ کا اعلان جلد کیا جائیگا تاہم تاخیر سے رواں سال متعلقہ علاقوں میں شکار کے سیزن اور نیلامی کے انتظامات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
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