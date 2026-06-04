وزارت مواصلات نے موبائل اور انٹرنیٹ صارفین کے لیے ٹیکس میں نمایاں کمی کا تجویز کیا

وزارت مواصلات نے مستقبل کے وفاقی بجٹ میں موبائل اور انٹرنیٹ صارفین کے لیے پیشی ٹیکس اور سیلیز ٹیکس میں نمایاں کمی کا تجویز کیا ہے، تاکہ ٹیلی کام صنعت کی حمایت کی جاتی ہے اور ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی کو بہتر بنایا جاسکے. حکومت نے بھی مصنوعی ذہانت کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے تاکہ ملک کے کامرس کو ایک مصنوعی ذہانت کی مستقبل کی سہولت کے لیے تیار کیا جاسکے.
وزارت مواصلات نے مستقبل کے وفاقی بجٹ میں موبائل اور انٹرنیٹ صارفین کے لیے پیشی ٹیکس اور سیلیز ٹیکس میں نمایاں کمی کا تجویز کیا ہے، تاکہ ٹیلی کام صنعت کی حمایت کی جاتی ہے اور ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی کو بہتر بنایا جاسکے.
جزئیات کے مطابق، وزارت نے مالیہ وزارت کو اس کے لیے رسمی تجویز پیش کی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ خدمات کے لیے موجودہ 15 فیصد پیشی ٹیکس اور 19.5 فیصد عام سیلیز ٹیکس میں مرحلہ وار کمی کی جائے. حکومتی عہدیداران کا کہنا ہے کہ تجویز کردہ اقدامات عوام کے لیے ٹیلی کام خدمات کو معقول بناتے ہیں اور ملک بھر میں ڈیجیٹل ادغام کو فروغ دیتے ہیں.
تجویزات میں براڈبینڈ تجهیزات اور متعلقہ اسٹ्रکچر کے لیے ٹیکس میں کمی بھی شامل ہے، تاکہ ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے آپریشنل کوسٹ کم ہوں اور وہ اپنی نیٹورکس کو مؤثر طریقے سے بڑھائیں اور صارفین کے لیے سروس کی کیفیت بہتر بنائیں. وزارت نے بھی خصوصی شعبہ کی نئی ٹیلی کام منصوبوں میں نجی شعبہ کی سرمایہ کاری کو بڑھانے کی تجویز کی، تاکہ ڈیجیٹل معیشت میں نمو کو تیز کیا جاسکے اور عوامی فنڈز پر انحصار کم کیا جاسکے.
عہدیداران کا کہنا ہے کہ ٹیلی کام صنعت نے بجٹ 2026-27 میں ٹیکس ریلیف کی درخواست کی تھی تاکہ پاکستان کا 'ڈیجیٹل پاکستان' نظریہ پیش کیا جاسکے اور ملک بھر میں کنیکٹyvٹی کو بہتر بنایا جاسکے. پہلے سے، پاکستان حکومت نے ایک ٹریننگ کمپنی یا کنسورٹیم کی تلاش میں ہے تاکہ وہ ایک بڑے مصنوعی ذہانت کے اوورہول کو لیڈ کرے.
اس کا مقصد 'ناٹل آئی ایڈوانسمنٹ انشٹیٹیو' ہے، جو ملک کے کامرس کو ایک مصنوعی ذہانت کی مستقبل کی سہولت کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک استراتیجک کوشش ہے. اس میں اسکिलنگ پروگرامز, اکیڈمک پارٹنرشپز اور پالیسی انکیشنز شامل ہیں. ڈیجیٹل پاکستان ویژن، قومی مصنوعی ذہانت پالیسی اور اقوام متحدہ کے سستمیزڈ ڈویلپمنٹ گولز کے ساتھ منسلک ہے.
NAIAI کا مقصد حکومتی اور نجی شعبہ میں نوآبادیات کو جنم دیا جائے، کامرس کی صلاحیتوں کو بہتر بنائے جاسکے اور صحت، زراعت, تعلیم اور صنعت میں مصنوعی ذہانت کی حکمرانی قائم کی جائے
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