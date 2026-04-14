وزڈن کا کرکٹ میں بھارتی سیاسی مداخلت پر سخت ردعمل: موجودہ حالات آرویلین

وزڈن نے کرکٹ کے انتظامی معاملات میں بھارتی سیاسی مداخلت پر تنقید کرتے ہوئے اسے آرویلین قرار دیا ہے۔ میگزین نے بی سی سی آئی کو بی جے پی کا ذیلی ادارہ قرار دیا ہے۔
وزڈن نے کرکٹ کے انتظامی معاملات میں بھارت ی سیاسی مداخلت پر سخت تنقید کی ہے اور اسے آرویلین قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ میں بھارت کی بڑھتی ہوئی سیاست اور حکومتی مداخلت پر کرکٹ کی دنیا میں معتبر سمجھے جانے والے میگزین نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کو خطرناک قرار دیا ہے۔ وزڈن نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ بھارت ی کرکٹ بورڈ ( بی سی سی آئی ) اب نریندر مودی کی قیادت میں حکمران جماعت بھارت یہ جنتا پارٹی ( بی جے پی ) کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس تنقید میں ایشیا کپ 2025 کے دوران پیش آنے والے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی کشیدگی کی وجہ سے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی کے اس بیان کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ ‘ سیاست اور کھیل کو ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے’، حالانکہ وہ خود اپنے ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔
وزڈن کے ایڈیٹر لارنس بوتھ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بی سی سی آئی دراصل بی جے پی کا کھیلوں سے متعلق ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے، اور یہ تعلق اس وقت مزید واضح ہو گیا جب بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو نے ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف جیت اپنی فوج کے نام کی۔ لارنس بوتھ نے مزید کہا کہ کرکٹ اب ایک خطرناک پراکسی بنتی جا رہی ہے، جس کا ثبوت نریندر مودی کا ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کو ہرانے پر ایکس پر بیان تھا، جس میں انہوں نے 'آپریشن سندور' کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ، بنگلہ دیش کے فاسٹ باؤلر مستفیض الرحمان کے معاملے کا بھی حوالہ دیا گیا، جن کا انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے ساتھ معاہدہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالے جانے کے بعد ایسے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کو رواں سال ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر ہونا پڑا کیونکہ ان کی حکومت نے ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔
لارنس بوتھ نے اپنی تحریر میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کھیل کا نظم و نسق بتدریج زیادہ آرویلین ہوتا جا رہا ہے، جہاں یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھارتی بالادستی کو استثنیٰ حاصل ہے جبکہ دیگر فریقین کو ردعمل ظاہر کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ وزڈن نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے اہم عہدیداروں، چیف ایگزیکٹو سنجوگ گپتا اور چیئرمین جے شاہ کا بھارتی ہونا، اور جے شاہ کا بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کا بیٹا ہونا، بھارتی حکومت کے کھیل پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس تنقید کا مقصد کرکٹ کی دنیا میں شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی بنانا ہے، اور اس بات پر زور دینا ہے کہ کھیل کو سیاست سے پاک رکھا جائے۔ یہ تنقید کرکٹ کے شائقین اور منتظمین کے لیے ایک اہم پیغام ہے، جو انہیں کھیل کے مستقبل کے بارے میں سوچنے اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
