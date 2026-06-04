Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

وزیراعظم نے رواں ہفتے ایک اجلاس کی صدارت کی

وزیراعظم News

وزیراعظم نے رواں ہفتے ایک اجلاس کی صدارت کی
وزیراعظم شہباز شریفرواں ہفتےاجلاس کی صدارت
📆04/06/2026 10:16 pm
📰ExpressNewsPK
3 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 26% · Publisher: 53%

وزیراعظم شہباز شریف نے رواں ہفتے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ بیرونی مالیاتی ضروریات کا درست اندازہ لگایا گیا ہے یا نہیں اور آیا حکومت 2027-28میں 30 ارب ڈالر کے ممکنہ تقاضے پورے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا نہیں۔

وزیراعظم شہباز شریف نے رواں ہفتے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ بیرونی مالیاتی ضروریات کا درست اندازہ لگایا گیا ہے یا نہیں اور آیا حکومت 2027-28 میں 30 ارب ڈالر کے ممکنہ تقاضے پورے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا نہیں۔ وزارتِ خزانہ نے وزیراعظم آفس کو یقین دلایا کہ ملک کی بیرونی مالیاتی ضروریات مکمل طور پر پوری کی جا سکتی ہیں اور 2027-28 کے لیے 30 ارب ڈالر کا تخمینہ محض آئی ایم ایف کی پیش گوئی ہے۔ آئندہ مالی سال میں حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) کے تقریباً 0.

7 فیصد، یعنی 3.6 ارب ڈالر تک رہنے کا تخمینہ لگایا ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

وزیراعظم شہباز شریف رواں ہفتے اجلاس کی صدارت بیرونی مالیاتی ضروریات 2027-28 30 ارب ڈالر

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعودی عرب اور پاکستان کے مابین 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقعسعودی عرب اور پاکستان کے مابین 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقعسعودی عرب کی جانب سے 2027ء تک 5 ارب ڈالر سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری کے لیے 30 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے
Read more »

مہمند ڈیم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کی تعمیر تیزی سے جاریمہمند ڈیم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کی تعمیر تیزی سے جاریمنصوبہ 2027-28 تک مکمل کیا جائے گا
Read more »

وفاقی وزیر آبی وسائل نے مہمند ڈیم کے دوسرے فیز کا افتتاح کردیاوفاقی وزیر آبی وسائل نے مہمند ڈیم کے دوسرے فیز کا افتتاح کردیامنصوبہ 2027-28 تک مکمل کیا جائے گا
Read more »

آئی ایم ایف کی پاکستان میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی پیش گوئیآئی ایم ایف کی پاکستان میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی پیش گوئیآئی ایم ایف نے مالی سال 28-2027 سے 30-2029 تک اوسط مہنگائی 6.5 فیصد رہنے کی پیش گوئی کی ہے
Read more »

بہاولنگر: واٹر سپلائی کے تنازع پر فائرنگ سے باپ اور دو بیٹے جاں بحقبہاولنگر: واٹر سپلائی کے تنازع پر فائرنگ سے باپ اور دو بیٹے جاں بحقمقتولین میں 55 سالہ محمد امین، 30 سالہ وحید، اور 28 سالہ سعید شامل
Read more »

بنگلہ دیش ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2025 کے فائنل میں، سری لنکا 2027-28 میں مردوں کے نابینا کرکٹ عالمی کپ کی میزبانی کرے گابنگلہ دیش ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2025 کے فائنل میں، سری لنکا 2027-28 میں مردوں کے نابینا کرکٹ عالمی کپ کی میزبانی کرے گابنگلہ دیش نے سنسنی خیز مقابلے میں بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2025 کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ سری لنکا 2027-28 میں مردوں کے نابینا کرکٹ عالمی کپ کی میزبانی کرے گا، ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل (WBCC) نے جمعہ کو یہ اعلان کیا۔ WBCC نے کولمبو میں اپنی 27ویں سالانہ میٹنگ کی، جہاں مستقبل کے ٹورنامنٹس اور نابینا کرکٹ کے نظم و نسق سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ بنگلہ دیش نے ایشیا اوشینیا بلائنڈ کرکٹ کپ کے انعقاد کے لیے مزید وقت کی درخواست کی، جس میں تیاری کے لیے توسیع کی ضرورت کا حوالہ دیا گیا۔ WBCC نے نئے ضوابط کی بھی منظوری دی، جس کے تحت تمام رکن ممالک کو لازمی طور پر اپنے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن (IBSA) کے نامزد کردہ ڈاکٹروں کے ذریعے درجہ بندی کروانا ہوگی۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ مستقبل کے میگا ایونٹس میں حصہ نہ لینے والے کسی بھی رکن ملک کی WBCC رکنیت منسوخ کر دی جائے گی۔ میٹنگ اس اعلان کے ساتھ ختم ہوئی کہ 28 واں WBCC سالانہ اجلاس 22 سے 24 نومبر 2026 تک نیپال میں منعقد ہوگا۔
Read more »



Render Time: 2026-06-05 01:16:49