وزیراعظم نے رواں ہفتے ایک اجلاس کی صدارت کی

وزیراعظم شہباز شریف نے رواں ہفتے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ بیرونی مالیاتی ضروریات کا درست اندازہ لگایا گیا ہے یا نہیں اور آیا حکومت 2027-28میں 30 ارب ڈالر کے ممکنہ تقاضے پورے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا نہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے رواں ہفتے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ بیرونی مالیاتی ضروریات کا درست اندازہ لگایا گیا ہے یا نہیں اور آیا حکومت 2027-28 میں 30 ارب ڈالر کے ممکنہ تقاضے پورے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا نہیں۔ وزارتِ خزانہ نے وزیراعظم آفس کو یقین دلایا کہ ملک کی بیرونی مالیاتی ضروریات مکمل طور پر پوری کی جا سکتی ہیں اور 2027-28 کے لیے 30 ارب ڈالر کا تخمینہ محض آئی ایم ایف کی پیش گوئی ہے۔ آئندہ مالی سال میں حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) کے تقریباً 0.
7 فیصد، یعنی 3.6 ارب ڈالر تک رہنے کا تخمینہ لگایا ہے
وزیراعظم شہباز شریف رواں ہفتے اجلاس کی صدارت بیرونی مالیاتی ضروریات 2027-28 30 ارب ڈالر
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
سعودی عرب اور پاکستان کے مابین 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقعسعودی عرب کی جانب سے 2027ء تک 5 ارب ڈالر سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری کے لیے 30 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے
Read more »
مہمند ڈیم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کی تعمیر تیزی سے جاریمنصوبہ 2027-28 تک مکمل کیا جائے گا
Read more »
وفاقی وزیر آبی وسائل نے مہمند ڈیم کے دوسرے فیز کا افتتاح کردیامنصوبہ 2027-28 تک مکمل کیا جائے گا
Read more »
آئی ایم ایف کی پاکستان میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی پیش گوئیآئی ایم ایف نے مالی سال 28-2027 سے 30-2029 تک اوسط مہنگائی 6.5 فیصد رہنے کی پیش گوئی کی ہے
Read more »
بہاولنگر: واٹر سپلائی کے تنازع پر فائرنگ سے باپ اور دو بیٹے جاں بحقمقتولین میں 55 سالہ محمد امین، 30 سالہ وحید، اور 28 سالہ سعید شامل
Read more »
بنگلہ دیش ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2025 کے فائنل میں، سری لنکا 2027-28 میں مردوں کے نابینا کرکٹ عالمی کپ کی میزبانی کرے گابنگلہ دیش نے سنسنی خیز مقابلے میں بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2025 کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ سری لنکا 2027-28 میں مردوں کے نابینا کرکٹ عالمی کپ کی میزبانی کرے گا، ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل (WBCC) نے جمعہ کو یہ اعلان کیا۔ WBCC نے کولمبو میں اپنی 27ویں سالانہ میٹنگ کی، جہاں مستقبل کے ٹورنامنٹس اور نابینا کرکٹ کے نظم و نسق سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ بنگلہ دیش نے ایشیا اوشینیا بلائنڈ کرکٹ کپ کے انعقاد کے لیے مزید وقت کی درخواست کی، جس میں تیاری کے لیے توسیع کی ضرورت کا حوالہ دیا گیا۔ WBCC نے نئے ضوابط کی بھی منظوری دی، جس کے تحت تمام رکن ممالک کو لازمی طور پر اپنے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن (IBSA) کے نامزد کردہ ڈاکٹروں کے ذریعے درجہ بندی کروانا ہوگی۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ مستقبل کے میگا ایونٹس میں حصہ نہ لینے والے کسی بھی رکن ملک کی WBCC رکنیت منسوخ کر دی جائے گی۔ میٹنگ اس اعلان کے ساتھ ختم ہوئی کہ 28 واں WBCC سالانہ اجلاس 22 سے 24 نومبر 2026 تک نیپال میں منعقد ہوگا۔
Read more »