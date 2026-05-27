Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے بات چیت

علاقائی سیاست News

وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے بات چیت
وزیراعظم شہباز شریفایرانی صدر مسعود پزیشکیانعید الاضحی
📆27/05/2026 6:26 pm
📰SAMAATV
66 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو عید الاضحی کی مبارکباد دی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو عید الاضحی کی مبارکباد دی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے اپنے متعلقہ ممالک اور وسیع اسلامی دنیا کے لوگوں کے لیے بھلائی کی خواہش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی جانوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایرانی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عسیم منیر نے علاقائی امن کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں اور امید ہے کہ ایرانی قوم کی شان کے مطابق امن معاہدہ جلد ہی حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، بھائی چارے اور ساتھی ملک کے طور پر، ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دونوں ممالک کے لیے امن کے بحال ہونے کے بعد ایک روشن مستقبل کا امکان ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی کردار کا اعتراف کرتے ہوئے علاقائی امن کے لیے کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے پہلے کویت کے ولی عہد اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور عیوب سے بھی رابطہ کیا۔ انہوں نے عید کی مبارکباد دی اور بھلائی کی خواہش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کویت کی حمایت کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اسرائیلیوں کی لبنان میں کارروائیوں اور گزٹہ کے حالات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔.

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو عید الاضحی کی مبارکباد دی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے اپنے متعلقہ ممالک اور وسیع اسلامی دنیا کے لوگوں کے لیے بھلائی کی خواہش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی جانوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایرانی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عسیم منیر نے علاقائی امن کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں اور امید ہے کہ ایرانی قوم کی شان کے مطابق امن معاہدہ جلد ہی حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، بھائی چارے اور ساتھی ملک کے طور پر، ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دونوں ممالک کے لیے امن کے بحال ہونے کے بعد ایک روشن مستقبل کا امکان ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی کردار کا اعتراف کرتے ہوئے علاقائی امن کے لیے کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے پہلے کویت کے ولی عہد اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور عیوب سے بھی رابطہ کیا۔ انہوں نے عید کی مبارکباد دی اور بھلائی کی خواہش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کویت کی حمایت کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اسرائیلیوں کی لبنان میں کارروائیوں اور گزٹہ کے حالات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SAMAATV /  🏆 22. in PK

وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزیشکیان عید الاضحی علاقائی صورتحال امن معاہدہ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 21:26:10