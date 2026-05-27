وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے بات چیت

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو عید الاضحی کی مبارکباد دی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے اپنے متعلقہ ممالک اور وسیع اسلامی دنیا کے لوگوں کے لیے بھلائی کی خواہش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی جانوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایرانی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عسیم منیر نے علاقائی امن کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں اور امید ہے کہ ایرانی قوم کی شان کے مطابق امن معاہدہ جلد ہی حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، بھائی چارے اور ساتھی ملک کے طور پر، ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دونوں ممالک کے لیے امن کے بحال ہونے کے بعد ایک روشن مستقبل کا امکان ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی کردار کا اعتراف کرتے ہوئے علاقائی امن کے لیے کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے پہلے کویت کے ولی عہد اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور عیوب سے بھی رابطہ کیا۔ انہوں نے عید کی مبارکباد دی اور بھلائی کی خواہش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کویت کی حمایت کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اسرائیلیوں کی لبنان میں کارروائیوں اور گزٹہ کے حالات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔.
