وزیر خزانہ محمد اعورنگزے نے 2026-27 کے بجٹ کے لیے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور مخالف جماعتوں کی طرف سے احتجاج کا سامنا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسی اہمیت حاصل کر چکا ہے کہ اس کی آواز اب سنائی دے رہی ہے۔
پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اعورنگزے نے 2026-27 کے بجٹ کے لیے قومی اسمبلی میں اسمبلی کے چیئرمین ایاز صادق کی سربراہی میں اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس دوران مخالف جماعتیں احتجاج کرتی ہوئی شورش مچاتی رہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کی سیشن میں پہنچ گئے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی اس مہم میں شریک ہوئے۔ پہلے، بلاول بھٹو اور محسن नकوی قومی اسمبلی ہال کے لیے چلے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اعورنگزے نے 2026-27 کے نئے مالی سال کے لیے بجٹ دستاویز کو باقاعدہ طور پر پیش کیا۔ اپنی تقریر کے دوران، وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ایسی اہمیت حاصل کر چکا ہے کہ اس کی آواز اب سنائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی کے ماہ میں ہی پاکستان نے بھارت کو جواب دیا تھا۔ اعورنگزے نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران آپریشن بونینون مارسووس کا حوالہ دیا اور پاکستان کے مسلح افواج کی خدمات اور قربانیوں کا شکرگزاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو تسلیم کر رہی ہے اور کئی ممالک نے پاکستان ی لڑاکوں کو اپنی مسلح افواج کے لیے حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اعورنگزے نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے کا بھی ذکر کیا، جس نے معاہدے کے معاہدے کو مضبوط بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت ایک قدرتی ذریعہ کے طور پر بیرون ملک دولت کے منافع کا ذریعہ بن گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مسلح افواج نے دشمن کا جواب دیا ہے اور آپریشن بونینون مارسووس کی کامیابی کو پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب کہا۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط دفاعی صلاحیتوں کے لیے ملک کی آزادی اور یکجہتی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مضبوط دفاع ضروری ہے۔ تقریر کے دوران مخالف جماعتیں بھی احتجاجی نعرے لگاتی رہیں اور اسمبلی میں بھی بیلینڈ اور پلیکارڈس دکھائی دے رہیں۔ اعورنگزے نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اپنا اعتماد دکھایا ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت میں سुधار کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنے شکریہ کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت میں سुधار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے علاقائی امن کے فروغ کے لیے ایک ذمہ دار کردار ادا کیا ہے، جس کی حمایت چین نے کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی اقدامات کے لیے کامیابی کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ عمان کے پانی کے راستے سے تیل کی سپلائی دوبارہ بحال ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کے لیے بھیج دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 3.
7 فیصد پر پہنچی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کی معاشی انتظامات نے اہم چیلنجوں کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی کی فوائد عوام تک پہنچائے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ریگولیٹری کے باوجود تیل کی قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں ریگولیٹری کمیٹی نے تیل کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے نتیجے میں عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی وزیراعظم کی میزبانی میں چینی وزیراعظم کی میزبانی میں پاکستان چینی تعلقات کو فریش میومنٹم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات صرف حکومت اور حکومت کے درمیان ہی محدود نہیں ہیں بلکہ یہ تعلقات پاکستان کے سب سے اہم تجارتی شراکت دار اور ملک کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے سالارین کے لیے بڑی رقم کی چھوٹ دی ہے۔ سالارین کے لیے سالانہ 2.2 سے 3.2 ملین روپے کے درمیان 23 فیصد سے 20 فیصد تک کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ سالارین کے لیے سالانہ 3.2 سے 4.1 ملین روپے کے درمیان 30 فیصد سے 25 فیصد تک کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ سالارین کے لیے سالانہ 5.6 سے 7 ملین روپے کے درمیان 35 فیصد سے 32 فیصد تک کی شرح میں کمی ہوئی ہے
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