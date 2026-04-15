وزیر خزانہ شمشاد اختر کی آئی ایم ایف MENAP کانفرنس میں شرکت، سعودی عرب کے نیوم منصوبے پر پیش رفت

پاکستان کی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف MENAP کانفرنس میں شرکت کی اور اقتصادی چیلنجز پر بات کی۔ سعودی عرب کے نیوم منصوبے کے بارے میں خبریں ہیں کہ اگرچہ کچھ منصوبوں میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی منسوخ نہیں کیا گیا۔ 'دی لائن' پروجیکٹ کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
پاکستان کی وزیر خزانہ، شمشاد اختر ، نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کی MENAP (مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور پاکستان) علاقائی کانفرنس میں شرکت کی اور ملک کو درپیش اقتصادی چیلنجز پر تفصیلی بات چیت کی۔ اس ملاقات کے دوران، سعودی عرب کے ایک اہم سرمایہ کاری عہدیدار نے بدھ کے روز اپنے ایک خطاب میں کہا کہ مستقبل کے صحرائی شہر نیوم کے انفراسٹرکچر منصوبوں میں تاخیر کا امکان ہے لیکن انہیں منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ نیوم ، جو تیل پر انحصار کرنے والے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے موافق 500 بلین ڈالر کا ایک
اہم منصوبہ ہے، مبینہ طور پر مختلف مسائل کا شکار رہا ہے، بشمول اہلکاروں میں تبدیلیاں اور ڈیزائن میں نظر ثانی۔ نیوم کا سب سے مشہور منصوبہ 'دی لائن' ہے، جو 170 کلومیٹر طویل دو آئینہ نما عمارتوں پر مشتمل ہے اور ساحل سے اندرون ملک تک پھیلی ہوئی ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ (PIF) کے گورنر، یاسر ال-رومایان نے کہا کہ نیوم میں کوئی بھی منصوبہ منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ منصوبوں میں تاخیر ہوئی ہے کیونکہ وہ زیادہ عجلت والے منصوبوں کے اہم راستے پر نہیں ہیں۔ اس سے ان کی مراد مملکت کے 2030 کے ایکسپو اور 2034 کے ورلڈ کپ کی میزبانی سے متعلق زیادہ وقت کی پابند ترجیحات تھیں۔ بدھ کو العربیہ پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں، ال-رومایان نے 'دی لائن' کے مستقبل کے بارے میں نئے سوالات بھی اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا 'دی لائن' کا 2030 تک مکمل ہونا ضروری ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ یہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب PIF نے اپنی 2026-2030 کی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے فنڈ کی سرمایہ کاری کو تین الگ الگ پورٹ فولیو میں منظم کیا جائے گا۔ خطے میں جنگ کے سعودی عرب کی ترجیحات اور مستقبل کی سرمایہ کاری پر کیا اثر پڑے گا، اس بارے میں قیاس آرائیاں عروج پر ہیں۔ گلف خطے کو ایران کے حملوں سے شدید نقصان پہنچا ہے، جن میں ہوائی اڈے، توانائی کی تنصیبات اور بندرگاہیں شامل ہیں، جو فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ہوا۔ 2022 میں 'دی لائن' کا افتتاح کرتے ہوئے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ 2030 تک اس کی آبادی ایک ملین سے تجاوز کر جائے گی اور 2045 تک نو ملین تک پہنچ جائے گی۔ NEOM پر کام ویژن 2030 کے تحت شروع کیے گئے دیگر بڑے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ شہزادہ محمد کا یہ منصوبہ دنیا کے سب سے بڑے خام تیل برآمد کنندہ ملک کو تیل کے بعد کے مستقبل کے لیے تیار کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن جنگ سے پہلے بھی، سعودی عرب کی اقتصادی اصلاحات دباؤ کا شکار تھیں، حالیہ برسوں میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کی وجہ سے حکومتی محصولات میں کمی واقع ہوئی اور خسارے میں خرچ کرنے کا رجحان بڑھا
آئی ایم ایف MENAP شمشاد اختر نیوم سعودی عرب
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »