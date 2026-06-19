وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے دورے کا اعلان

وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے اہم دورے پر گئے where اعلان کردیا گئے۔ اس دورے کے دوران وزیراعظم کا اعلی سعودی حکام سے اہم ملاقاتوں کا انتظار ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون سمیت مختلف امور پر مکمل گفتگو ہوگی۔ یہ دورہ ایرانی-امریکی مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت کے دوران ہو رہا ہے جس کے لیے پاکستانی ٹیم سیکرٹری خارجہ کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ موجود ہے۔
ذرائع نے کہا کہ دورہ کے دوران وزیراعظم کی اعلی سعودی حکام سے اہم ملاقاتیں ہوں گی، ملاقاتوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری ، دفاعی تعاون سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی اعلی سعودی حکام سے ملاقاتوں میں اہم فیصلے کئے جائیں گے، اس موقع پر پاکستان میں سرمایہ کاری اور سعودی عرب کے ساتھ جاری دفاعی معاہدوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان مجوزہ معاہدے کے سلسلے میں وزیراعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا، تاہم موجودہ علاقائی صورتحال کے باعث اس حوالے سے پیش رفت فی الحال رکی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز سے پاکستان کی پوری ٹیم سیکرٹری خارجہ کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، جبکہ جنیوا میں پاکستانی مشن، پاکستانی میڈیا اور دیگر متعلقہ حکام بھی وہاں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق تہران نے واضح کیا ہے کہ جب تک لبنان کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مزید پیش قدمی مشکل ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ مفاہمتی یادداشت کو باضابطہ معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے ۶۰ روز کا وقت دستیاب ہے۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل امریکا کے ٹیکس کے پیسوں پر چل رہا ہے اور وہ امن معاہدے کو تباہ کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پوری صورتحال میں پاکستان کا مقصد بطور ثالث فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنا تھا، جس میں پاکستان کامیاب رہا ہے۔ فیلڈ مارشل اور حکومت کی پوری کوشش رہی کہ خطے سمیت دنیا بھر میں امن قائم ہو، اور اس سلسلے میں پاکستان کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وزیراعظم آئندہ ۴۸ گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکان ہے.
ذرائع نے کہا کہ دورہ کے دوران وزیراعظم کی اعلی سعودی حکام سے اہم ملاقاتیں ہوں گی، ملاقاتوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری، دفاعی تعاون سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی اعلی سعودی حکام سے ملاقاتوں میں اہم فیصلے کئے جائیں گے، اس موقع پر پاکستان میں سرمایہ کاری اور سعودی عرب کے ساتھ جاری دفاعی معاہدوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان مجوزہ معاہدے کے سلسلے میں وزیراعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا، تاہم موجودہ علاقائی صورتحال کے باعث اس حوالے سے پیش رفت فی الحال رکی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز سے پاکستان کی پوری ٹیم سیکرٹری خارجہ کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، جبکہ جنیوا میں پاکستانی مشن، پاکستانی میڈیا اور دیگر متعلقہ حکام بھی وہاں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق تہران نے واضح کیا ہے کہ جب تک لبنان کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مزید پیش قدمی مشکل ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ مفاہمتی یادداشت کو باضابطہ معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے ۶۰ روز کا وقت دستیاب ہے۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل امریکا کے ٹیکس کے پیسوں پر چل رہا ہے اور وہ امن معاہدے کو تباہ کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پوری صورتحال میں پاکستان کا مقصد بطور ثالث فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنا تھا، جس میں پاکستان کامیاب رہا ہے۔ فیلڈ مارشل اور حکومت کی پوری کوشش رہی کہ خطے سمیت دنیا بھر میں امن قائم ہو، اور اس سلسلے میں پاکستان کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وزیراعظم آئندہ ۴۸ گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکان ہے
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