وزیراعظم شہباز شریف کا سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے ڈیجیٹائزیشن پر زور

وزیراعظم شہباز شریف نے سرمایہ کاروں کے لیے لائسنسنگ کے عمل کو ڈیجیٹائز کرنے اور خصوصی اقتصادی زونز (SEZs) کے ذریعے برآمدات میں حصہ بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے منگل کے روز حکام کو سرمایہ کاروں کے لیے لائسنسنگ کے عمل کو ڈیجیٹائز کرنے کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی، وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق یہ اقدام پاکستان کی جانب سے سرمایہ کاری کو آسان بنانے اور بیوروکریسی کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ ہدایات جاری کیں۔ پاکستان گزشتہ برسوں سے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہے، اور وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ترسیلات زر اور قرضوں پر انحصار کرنے کے بجائے غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانے اور برآمدات میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم آفس کے مطابق، وزیراعظم نے اجلاس کے دوران حکام کو ریگولیٹری تعمیل کے عمل کو آسان اور سرمایہ کاری کے لیے مزید لاگت مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم آفس کے مطابق وزیراعظم نے ہدایت کی کہ حکومت اور سرمایہ کاروں کے درمیان روابط کو مضبوط کیا جائے اور لائسنسنگ اور دیگر خدمات تک رسائی کے لیے پورے نظام کے ڈیجیٹائزیشن کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا کہ موجودہ مالی سال کے جولائی سے مارچ تک پاکستان کی مجموعی برآمدات میں خصوصی اقتصادی زونز (SEZs) کا حصہ 3.
7 فیصد رہا۔ وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی کہ حکومت نے مالی سال 2028 تک SEZs کے ذریعے مجموعی برآمدات میں اپنے حصے کو بڑھا کر 8 فیصد کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیراعظم آفس کے مطابق، صوبوں کے ساتھ مشورے سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ایک تیار کردہ ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ شرکاء کو مزید بتایا گیا کہ حکومت سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے سرکاری منظوریوں کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اپنی خدمات کو ڈیجیٹائز کر رہی ہے، جس کے لیے پاکستان ریگولیٹری رجسٹری قائم کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم آفس کے مطابق، ملک میں فی الحال 21 خصوصی اقتصادی زونز فعال ہیں، اور جون 2026 تک یہ تعداد 26 تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان نے 2023 میں زرعی، مویشی، کان کنی، معدنیات، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹیشن کونسل قائم کی۔ پاکستان نے 2023 میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) سے آخری وقت میں مالی بچاؤ حاصل کر کے ڈیفالٹ سے بچا تھا۔ اس کے بعد سے، حکومت نے برآمدات میں اضافہ، عالمی قرض دہندہ کے ذریعہ نافذ کردہ مالیاتی اصلاحات کو نافذ کرنے اور علاقائی تجارت اور سرمایہ کاری کی شراکت داریوں کو بڑھانے کے ذریعے اپنی اقتصادی پیش رفت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو اس ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے یکسو کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں اور سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خصوصی اقتصادی زونز کو فعال بنانے اور ان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت خصوصی اقتصادی زونز میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ان زونز میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ خصوصی اقتصادی زونز کو زیادہ سے زیادہ فعال بنایا جا سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے سے ملک کی معیشت کو تقویت ملے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ حکام اس بات کو یقینی بنائیں کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے تمام ضروری سہولیات موجود ہوں۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے اور ان اقدامات سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پُرعزم ہے اور اس سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہیں جائے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے ایک دوستانہ ماحول بنایا جائے اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز ملک کی معیشت کے لیے ایک اہم انجن ثابت ہوں گے اور ان میں سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت کو تقویت ملے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے اور اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری سے ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے اور اس ٹیم کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا کام سونپا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت کو ایک نئی سمت ملے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے ایک خصوصی مہم چلائی جائے اور اس مہم کے ذریعے سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے فوائد کے بارے میں بتایا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز ملک کی معیشت کے لیے ایک اہم موقع ہیں اور ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے ایک خصوصی فنڈ قائم کیا جائے اور اس فنڈ سے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز ملک کی معیشت کے لیے ایک اہم اثاثہ ہیں اور ان اثاثوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے ایک خصوصی پالیسی تیار کی جائے اور اس پالیسی کے ذریعے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز ملک کی معیشت کے لیے ایک اہم مستقبل ہیں اور ان مستقبل کو روشن کرنا ضروری ہے
United States Latest News, United States Headlines
