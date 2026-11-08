وزیراعظم نے یوم اقبال پر علامہ اقبال کی 150 ویں سالگرہ منانے کا اعلان کردیا
وزیراعظم شہباز شریف نے یوم اقبال پر علامہ اقبال کی 150 ویں سالگرہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ 9 نومبر 2026 سے تقریبات کا سلسلہ شروع ہوگا۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے یوم اقبال پر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حکومت شاعرِ مشرق کی 150 ویں سالگرہ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر شاندار تقریبات کے ساتھ منائے گی۔ یہ اعلان شاعرِ مشرق کے 149 ویں یوم پیدائش کے موقع پر جاری پیغام کے ذریعے کیا گیا، جس میں مفکرِ اسلام کے فکری ورثے کو نئی نسل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
حکومتی منصوبہ اور سالگرہ کی تاریخ
وزیراعظم نے واضح کیا کہ علامہ اقبال کی ولادت کی 150 ویں سالگرہ کی تقریبات کا آغاز 9 نومبر 2026 کو ہوگا۔ یہ جشن و ولولہ اگلے سال 9 نومبر تک جاری رہے گا۔ حکومت اس موقع پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرے گی۔ ان پروگراموں میں بین الاقوامی کانفرنسیں، علمی و تحقیقی مذاکرے، ادبی میلے، نمائشیں، تعلیمی مقابلے اور ثقافتی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
فکری ورثہ اور تعلیمی اداروں میں حاضری
وزیراعظم کے مطابق ان تقریبات کا بنیادی مقصد اقبال کے فکری ورثے کو نئی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ حکومت اس عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ فکرِ اقبال کو تعلیمی اداروں، قومی مباحث اور ملکی ترقی کی ترجیحات میں نمایاں مقام حاصل ہو۔ فکری بیداری، کردار سازی اور اجتماعی احیائے نو کو قومی مقاصد کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔
خودی اور شاہین کا تصور اور نوجوان نسل
وزیراعظم نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال کا تصورِ خودی افراد اور اقوام کو خود شناسی، بامقصد جدوجہد اور روحانی آزادی کے ذریعے اپنی تقدیر بدلنے کا درس دیتا ہے۔ اقبال کو نوجوان نسل پر غیر معمولی اعتماد تھا اور وہ نوجوانوں کو قوم کے مستقبل کا معمار سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کے تصورِ شاہین میں جرأت، خودمختاری، بلند پروازی اور حصولِ کمال کا عزم پوشیدہ ہے۔
امن اور عالمی مسلم اتحاد کی حمایت
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فکرِ اقبال پائیدار قومی ترقی کے لیے امن، سماجی ہم آہنگی، رواداری اور انصاف کی داعی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ نفرت، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور امتیازی سلوک کی نفی کرتا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ بین الاقوامی سطح پر مسلم اتحاد، عالمگیر اخوت اور پُرامن بقائے باہمی کا پیغامِ اقبال آج بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔
آئی ٹی رجحان اور دیگر اہم خبریں
دوسری جانب، آج کے دور میں 81 فیصد طلبہ کا کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی طرف رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ پاکستان میں تعلیمی میدان میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ انسداد دہشت گردی نے بھیک کے کم پیسے لانے پر 10 سالہ بھتیجی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والا شخص کو گرفتار کیا ہے۔
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