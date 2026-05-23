وزیر مملکت بلاتحvereniging بابرئے خزانہ بلال اظہر کو تاجروں کا مسئلہ آسان ٹیکس اسکیم پر غور کرنے کی درخواست پر یقین دلایا گیا ہے۔

وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے وفد سے ایک اہم ملاقات میں تاجروں کے مسائل، ٹیکس نیٹ کی بڑھائش اور آئندہ بجٹ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران، انہوں نے تاجروں کے مطالبے پر آسان ٹیکس اسکیم پر غور کرنے کی یقین دہانی دی، جبکہ بجٹ کی تیار کرنے سے قبل تاجروں سے مشاورت کا جاری عمل طرحے ہوئے ہے۔
وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے تاجروں کو آسان ٹیکس اسکیم لانے کے مطالبے پر غور کرنے کی یقین دہانی کرادی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی سے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے وفد نے صدر کاشف چوہدری کی قیادت میں اہم ملاقات کی، جس میں آئندہ بجٹ، تاجروں کے مسائل اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران تاجروں کے مطالبے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ حکومت تاجر برادری کے لیے ‘ آسان ٹیکس اسکیم ’ لانے کے مطالبے پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ بجٹ کی تیاری سے قبل تاجروں سے مشاورت کا سلسلہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کا مقصد ایک ایسا مشترکہ اور باہمی تعاون پر مبنی طریقہ کار یقینی بنانا ہے.
