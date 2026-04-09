وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات: کاروباری تعلقات کو فروغ دینے اور مشترکہ منصوبوں پر زور

وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات کی، جس میں کاروباری تعلقات کو مضبوط بنانے، مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینے، سرمایہ کاری میں آسانی پیدا کرنے اور 2024-25 میں 54 ملین ڈالر کی برآمدات کا ہدف حاصل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) - وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک چین ی کمپنی کے وفد سے ملاقات کی تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ ملاقات کے دوران، وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کاروبار سے کاروبار کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان پائیدار، شفاف اور سہولت پر مبنی سرمایہ کاری کے فریم ورک پر یقین رکھتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو پاکستان
میں سرمایہ کاری میں آسانی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید پڑھیں: وزیراعظم شہباز نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اطلاعات کے درمیان تحمل کا مطالبہ کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ منصوبے معیشت کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی منتقلی میں سہولت فراہم کرتے ہیں اور برآمدات کو فروغ دیتے ہیں۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں انکشاف کیا گیا کہ کمپنی خاص طور پر برآمدات پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جس نے مالی سال 2024-2025 کے لیے 54 ملین ڈالر کی برآمدی آمدنی کی اطلاع دی ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔\اس ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور مشترکہ منصوبوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن کو فعال بنانا ہے تاکہ سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی، خاص طور پر ان شعبوں میں جن میں ملک کو ترقی کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں شرکا کو بتایا گیا کہ حکومت برآمدات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جس سے نہ صرف معیشت کو فائدہ ہوگا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس سلسلے میں، چینی کمپنی کی جانب سے 54 ملین ڈالر کی برآمدی آمدنی ایک مثبت اشارہ ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔\وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی کمپنی کے وفد سے یہ ملاقات پاکستان اور چین کے درمیان دیرپا اقتصادی شراکت داری کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ یہ ملاقات باہمی مفادات کو فروغ دینے، مشترکہ ترقی کے مواقع پیدا کرنے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لانے کا عزم رکھتی ہے۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے جواب میں، چینی کمپنی کے وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے اور برآمدات کو بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور خطے میں اقتصادی استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان نازک جنگ بندی کی وجہ سے مارکیٹوں پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے
شہباز شریف چین کاروباری تعلقات سرمایہ کاری برآمدات
