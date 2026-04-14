وزیراعظم شہباز شریف کی مختلف رہنماؤں اور شخصیات سے ملاقاتیں، عوامی مسائل کا فوری حل اولین ترجیح

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کیں، جن میں ملکی سیاسی صورتحال، حکومتی امور اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے عوامی مسائل کے فوری حل کو اولین ترجیح قرار دیا۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیراعظم آفس میں اہم سیاسی شخصیات نے ملاقاتیں کیں، جن میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ، حکومت ی امور اور عوامی فلاح سے متعلق اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان ملاقاتوں میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، حکومت ی پالیسیوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت ہوئی، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے ملاقات کرنے والے رہنماؤں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کیں اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کرے گی۔
تفصیلات کے مطابق، وزیراعظم سے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام نے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے لیے جاری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کو عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے موثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کی اولین ترجیح عوام کی خدمت ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں گی۔ بعد ازاں، وزیراعظم نے عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی جبکہ عوامی مسائل کے فوری حل کو اولین ترجیح قرار دیا۔
اس کے بعد، وزیراعظم سے گورنر سندھ نہال ہاشمی نے بھی ملاقات کی، جس میں صوبہ سندھ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں، امن و امان کی صورتحال اور عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ گورنر سندھ نے وزیراعظم کو صوبے میں کیے جانے والے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا اور انہیں مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کیں۔ گورنر سندھ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور خطے میں امن کے قیام کے لیے وزیراعظم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ حکومت ملک میں سیاسی استحکام، معاشی بہتری اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ انہوں نے تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو عوامی خدمت کے جذبے سے کام کرنے کی ہدایت کی اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت عوام کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ان ملاقاتوں کا مقصد حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے موثر اقدامات اٹھانا تھا۔
