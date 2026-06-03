وزیر اعظم شیباز شریف نے ریلوے منصوبوں کی جلdy مکمل اور فرāght سروس کے فروغ پر زور دیا

وزیراعظم میmbriپاکستان ریلویز کے بڑے منصوبوں کیEffectively تکمیل اور عالمی سطح کی فرāght سروس قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نےfinancial اورinstitutional arrangement کو پہلے سے منظور کرانے پر زور دیا تاکہ منصوبوں میں رکاوٹیں اور تاخیر کم ہوسکے۔題与新 Ml-1، Ml-3 اور تھار coal ریل منصوبہ جیسے منصوبوں کی جلdy تکمیل کے لیےصوبائی اوروفاقی حکموں ک操作的mutual cooperation ہونا ضروری ہے۔وزیراعظم نےBetween بھی یقین دلایا کہ بڑے منصوبوں کے لیے آنے والے بجٹ میں فنڈز فراہم کیے جائیں گے اور معیار، شفافیت اور dagger کو یقینی بنایا جائے گا۔
وزیر اعظم شیباز شریف نے کراچی ہیئرڈپل航线 کے پروگرام کے دوران پاکستان ریلویز کے رہنماؤں کو بھی، انہوں نے فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان ریلویز کے لیے ایک عالمی سطح کے فرāght سروس کا فروغ صرف صنعتی مصنوعات کی نقل و حمل کو آسان نہیں بنائے گا بلکہ ریلویز کی سالانہ آمدنی کو بھی نمایاں طور پر بڑھائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہے مافوق کے مقامی مالی اور ادارہ جاتی ترتیبات کو پہلے سے منظور کرانے کا بھی یقینی بنایا جائے تاکہ اس بات سے بچا جا سکے کہ انہی منصوبوں کے مکمل ہونے میں غیر ضروری رکاوٹوں اور تأخیر کا سامنا کرنا پڑے۔ وزیر اعظم نے صوبائی اور وفاقی حکومات کو ml-1، ml-3 اور تھار coal ریل منصوبہ جیسے درجنوں بڑے منصوبوں کے جلdy مکمل ہونے کے لیے یک سو Rew collaboration کے ذریعے کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ بڑے منصوبوں کی معیار اور وقت کے مطابق تکمیل تعمیر کے اخراجات کو کم کر سکتی ہے اور عوامی پیاس میں بچاؤ کا کام کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم شیباز شریف نے یقین دلایا کہ بڑے ریلوے منصوبوں کے لیے فنڈز آنے والے بجٹ میں فراہم کیے جائیں گے اور یقینی بنانا ہے کہ تمام جاری منصوبوں میں بین الاقوامی معیار، انتظامی شفافیت اور dagger کا عمل رہے۔ اجلاس کے دوران، وفاقی وزیر ریلویز حنیف عباسی اور سیکرٹری ریلویز نے اجلاس کے شرکاء کو منصوبوں کے اقدامات اور پیشرفت سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ فرāght سروس میں اصلاحاتی اقدامات کی وجہ سے ء میں تک ایک تاریخی آمدنی کا متوقع ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر حنیف عباسی، احد خان چیمہ، محمد اورنگ زیب، احسن اقبال، وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے صنعتوں اور پیداوار ہارون اختر اور متعلقہ اداروں کے اہل کار شریک تھے۔ پرویز الہی کو چٹانگ کے معاملے کی سماعت کے لیےcourt نےرہائی د.
وزیر اعظم شیباز شریف نے کراچی ہیئرڈپل航线 کے پروگرام کے دوران پاکستان ریلویز کے رہنماؤں کو بھی، انہوں نے فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان ریلویز کے لیے ایک عالمی سطح کے فرāght سروس کا فروغ صرف صنعتی مصنوعات کی نقل و حمل کو آسان نہیں بنائے گا بلکہ ریلویز کی سالانہ آمدنی کو بھی نمایاں طور پر بڑھائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہے مافوق کے مقامی مالی اور ادارہ جاتی ترتیبات کو پہلے سے منظور کرانے کا بھی یقینی بنایا جائے تاکہ اس بات سے بچا جا سکے کہ انہی منصوبوں کے مکمل ہونے میں غیر ضروری رکاوٹوں اور تأخیر کا سامنا کرنا پڑے۔ وزیر اعظم نے صوبائی اور وفاقی حکومات کو ml-1، ml-3 اور تھار coal ریل منصوبہ جیسے درجنوں بڑے منصوبوں کے جلdy مکمل ہونے کے لیے یک سو Rew collaboration کے ذریعے کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ بڑے منصوبوں کی معیار اور وقت کے مطابق تکمیل تعمیر کے اخراجات کو کم کر سکتی ہے اور عوامی پیاس میں بچاؤ کا کام کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم شیباز شریف نے یقین دلایا کہ بڑے ریلوے منصوبوں کے لیے فنڈز آنے والے بجٹ میں فراہم کیے جائیں گے اور یقینی بنانا ہے کہ تمام جاری منصوبوں میں بین الاقوامی معیار، انتظامی شفافیت اور dagger کا عمل رہے۔ اجلاس کے دوران، وفاقی وزیر ریلویز حنیف عباسی اور سیکرٹری ریلویز نے اجلاس کے شرکاء کو منصوبوں کے اقدامات اور پیشرفت سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ فرāght سروس میں اصلاحاتی اقدامات کی وجہ سے ء میں تک ایک تاریخی آمدنی کا متوقع ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر حنیف عباسی، احد خان چیمہ، محمد اورنگ زیب، احسن اقبال، وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے صنعتوں اور پیداوار ہارون اختر اور متعلقہ اداروں کے اہل کار شریک تھے۔ پرویز الہی کو چٹانگ کے معاملے کی سماعت کے لیےcourt نےرہائی د
وزیراعظم شیباز شریف پاکستان ریلویز میmbri منصوبے Ml-1 Ml-3 تھار Coal ریل فرāght سروس ورڈ کلاس سروس Financial Arrangement Institutional Approval صوبائی اور وفاقی Collaboration
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