وزیر خزانہ نے فری لانسنگ کے 760 ملین ڈالر اور آئی ٹی پیکج کا اعلان کر دیا
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ فری لانسرز نے 760 ملین ڈالر کمائے۔ اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر رقوم لی جا سکیں گی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ رواں مالی سال میں فری لانسرز نے مل کر 760 ملین ڈالر کی زرمبادلہ کمائی ہے۔ انہوں نے مزید تفصیل دی کہ صرف اکتوبر کے مہینے میں اس شعبے سے 210 ملین ڈالر کی آمدنی ہوئی، جو پچھلے دور کے مقابلے میں 50 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ سیلانی ابن آدم آئی ٹی پارک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعداد و شمار شیئر کیے۔
فری لانسنگ کے لیے نئے بینکینگ قوانین
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کیا کہ اب فری لانسرز کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنے یا رقوم لانے کے لیے اسٹیٹ بینک کی اجازت نامے کی ضرورت نہیں رہی۔ حکومت نے اس اقدام کے ذریعے بینکوں میں فری لانسنگ سے آنے والی رقوم لے جانے میں موجود تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ادائیگیوں کا ڈیجیٹل نظام تیزی سے مضبوط ہو رہا ہے اور یہ سیکٹر اب زیادہ شفافیت کے ساتھ کام کر سکے گا۔Also readPakistan sends army troops to Saudi Arabia amid security concerns
حکومتی پالیسی اور بین الاقوامی شراکت داریاں
محمد اورنگزیب نے بتایا کہ حکومت کا بنیادی مقصد ایک ایسا ایکو سسٹم فراہم کرنا ہے جہاں ٹیکنالوجی کا شعبہ ترقی کر سکے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ بجٹ میں اس شعبے کو دیے گئے ریلیف کے باوجود آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود بھی اس سیکٹر کو سہولیات میسر آئی ہیں۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ فائیو جی نیٹ ورک کی اسپیکٹرم کی نیلامی بہت کامیاب رہی ہے اور اس جدید ٹیکنالوجی کو عام کرنے پر تیز رفتار اقدامات جاری ہیں۔
نوجوانوں کی تربیت اور چین کی شراکت
پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں موجود 60 سے 70 فیصد حصہ دار کم عمر نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اب نوجوانوں کو صرف روایتی نوکریوں کی نہیں بلکہ ایسے آئی ٹی پارکس کی ضرورت ہے جہاں وہ گھر بیٹھے کمائی کریں۔ انہوں نے بتایا کہ چینی کمپنی کی معاونت سے نوجوانوں کی تربیت فراہم کی جائے گی اور علی بابا گروپ کے ساتھ بھی ایسی ہی شراکت داری کی جا رہی ہے تاکہ نئے خدوخال کے مطابق ہنر مند افراد تیار کیے جا سکیں۔
سائبر سیکیورٹی چیلنجز اور مستقبل کا منصوبہ
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک ماہ میں سائبر اسپیس میں پیش آنے والے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ادارے کا دعویٰ کرنا ناممکن ہے کہ ان کے پاس مکمل سپر افرادی قوت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی اداروں سے بھی بات چیت کی گئی ہے کہ وہ سائبر چیلنجز کو مدنظر رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کم عمر بچے بھی ہزاروں ڈالر کماتے ہیں، اس لیے انہیں نوکری کی تلاش کرنے کی بجائے موزوں پلیٹ فارمز فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
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