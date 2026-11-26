وزیراعظم شہباز شریف نے محفوظ دوا ایپ کا افتتاح کر دیا
محفوظ دوا ایپ سے شہری کسی بھی دوا کی صداقت، سرکاری قیمت اور دستیابی کی تصدیق کر سکیں گے۔ یہ اقدام جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت روکنے میں مدد دے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں محفوظ دوا ایپ لیکیشن کی باضابطہ افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ایپ کے ذریعے ایک دوا کا پیک اسکین کر کے دکھایا کہ عام صارفین اس کی صداقت کیسے جانچ سکتے ہیں۔
یہ ایپ وزارت قومی صحت خدمات کی جانب سے متعارف کرائی گئی ہے جس کا مقصد ادویات کی ٹریکنگ کو آسان بنانا ہے۔ وزیراعظم نے اسے پاکستان میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے ایک اہم ڈیجیٹل پیش رفت قرار دیا۔Also readمصر میں ایندھن ٹرک کے بالواسطہ دھماکے سے کم از کم 31 ہلاک
محفوظ دوا ایپ سے ادویات کی صداقت کی تصدیق کا طریقہ
محفوظ دوا ایپ کے ذریعے صارفین کسی بھی دوا کی صداقت، سرکاری قیمت اور دستیابی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس سے خریداری سے پہلے قابل اعتماد معلومات تک رسائی ممکن ہوگی۔
وزیراعظم کے مطابق ایپ کا بنیادی مقصد جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے عوام کا ادویات کے نظام پر اعتماد بحال ہوگا اور صحت عامہ کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے گا۔
جعلی ادویات کے خطرات پر وزیراعظم شہباز شریف کا مؤقف
شہباز شریف نے 2010-11 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادویات سے ہونے والی اموات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دل کے مریضوں کو دی جانے والی ادویات کے نمونے یورپ کی تین لیبارٹریوں کو بھیجے گئے تھے۔
ان لیبارٹریوں نے تصدیق کی کہ مریضوں کو دل کی ادویات کے بجائے ملیریا کی ادویات دی گئی تھیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ماضی میں جعلی ادویات کے معاملے میں شدید غفلت سامنے آئی، اور ایسے واقعات سے حاصل ہونے والے سبق عوامی بہبود کے مؤثر اقدامات میں ڈھالنے ہوں گے۔
سستی اور معیاری ادویات کی عوام تک رسائی
وزیراعظم شہباز شریف نے زور دیا کہ ادویات کی قیمتیں عام شہریوں کی قوت خرید کے اندر رہنی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں پاکستانی خاندانوں کے لیے ادویات تک رسائی بڑا چیلنج ہے۔
انہوں نے قائداعظم محمد علی جناح کے وژن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور صحت کی سہولیات ہر شہری کو یکساں میسر ہونی چاہئیں۔ وزیراعظم نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کہا کہ وہ مل کر سستی اور معیاری ادویات کی دستیابی یقینی بنائیں۔
وزیراعظم نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور ڈرگ ریگولیटरی اتھارٹی آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ایپ کی تیاری پر مبارکباد دی۔ انہوں نے وزارتوں، اداروں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور وزارت اطلاعات سے اس منصوبے کی آگاہی ملک بھر میں پھیلانے کی درخواست کی۔
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