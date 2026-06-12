وزیر خارجہ اشفاق دار کے سوئٹزرلینڈ دورے کا تفصیل اور امریکی-ایرانی مفاہمت کی توقعات

وزیراعظم کے نائب اور وزیر خارجہ اشفاق دار کے سوئٹزرلینڈ کے تین روزہ دورے کی معلومات، امریکی اور ایرانی مفاہمت نامے پر دستخط کی تقریب، اور خطے میں سفارتی پیشرفت کے اثرات۔
وزیراعظم کے نائب اور وزیر خارجہ اشفاق دار کی جانب سے سوئٹزرلینڈ کا تین روزہ دورہ متوقع ہے۔ سورس کے مطابق، ڈار امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمت نامے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کی امید جاگ رہی ہے۔ اس دورے کے دوران ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد بھی نائب وزیراعظم کے ساتھ شریک ہوگا۔ دورے کا آغاز جمعہ کی رات یا ہفتے کی صبح متوقع ہے، جب ڈار مختلف ملاقاتوں اور مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ ان کے سوئٹزرلینڈ کے قیام کے دوران سینیئر سوئس حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں مقرر ہیں، جس میں باہمی مفادات، علاقائی ترقی اور جاری سفارتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ سفری منصوبہ اس وقت سامنے آیا ہے جب واشنگٹن اور تہران کے مابین مذاکرات میں اہم پیشرفت کی خبریں اٹھی ہیں، اور پاکستان اس عمل میں باقاعدہ ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے خطے میں امن اور استحکام کے لئے مذاکرات کو فروغ دینے میں مدد کی ہے۔ تاہم، ابھی تک اس دورے یا امریکی-ایرانی معاہدے کے بارے میں کوئی سرکاری اعلان جاری نہیں ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ دورے کے دوران متوقع ایجنڈے میں اقتصادی تعاون، توانائی کے شعبے میں شراکت داری، اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے مشترکہ بیانات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، دونوں ملکوں کے تجارتی روابط کو مضبوط بنانے کے لئے مخصوص ورکشاپس اور سیمینارز بھی منعقد کئے جائیں گے۔ اس سفری مشن کے ذریعے پاکستان نہ صرف اپنے سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا بلکہ عالمی سطح پر اپنے کردار کو بھی نمایاں کرے گا.
وزیراعظم کے نائب اور وزیر خارجہ اشفاق دار کی جانب سے سوئٹزرلینڈ کا تین روزہ دورہ متوقع ہے۔ سورس کے مطابق، ڈار امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمت نامے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کی امید جاگ رہی ہے۔ اس دورے کے دوران ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد بھی نائب وزیراعظم کے ساتھ شریک ہوگا۔ دورے کا آغاز جمعہ کی رات یا ہفتے کی صبح متوقع ہے، جب ڈار مختلف ملاقاتوں اور مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ ان کے سوئٹزرلینڈ کے قیام کے دوران سینیئر سوئس حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں مقرر ہیں، جس میں باہمی مفادات، علاقائی ترقی اور جاری سفارتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ سفری منصوبہ اس وقت سامنے آیا ہے جب واشنگٹن اور تہران کے مابین مذاکرات میں اہم پیشرفت کی خبریں اٹھی ہیں، اور پاکستان اس عمل میں باقاعدہ ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے خطے میں امن اور استحکام کے لئے مذاکرات کو فروغ دینے میں مدد کی ہے۔ تاہم، ابھی تک اس دورے یا امریکی-ایرانی معاہدے کے بارے میں کوئی سرکاری اعلان جاری نہیں ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ دورے کے دوران متوقع ایجنڈے میں اقتصادی تعاون، توانائی کے شعبے میں شراکت داری، اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے مشترکہ بیانات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، دونوں ملکوں کے تجارتی روابط کو مضبوط بنانے کے لئے مخصوص ورکشاپس اور سیمینارز بھی منعقد کئے جائیں گے۔ اس سفری مشن کے ذریعے پاکستان نہ صرف اپنے سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا بلکہ عالمی سطح پر اپنے کردار کو بھی نمایاں کرے گا
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