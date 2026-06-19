وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان: پٹرول کے شرح میں بڑا کمی

وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پٹرول کے شرح میں بڑا کمی ہوگی رات کے وقت، اسی طرح کے اعلان سے قبل حکومت نے خصوصی حج پالیسی 2027-2030 کو منظوری دی ہے، جس میں خصوصی حج کے آپریشنز کے لیے نئے نظام کا آغاز کیا گیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پٹرول کے شرح میں بڑا کمی ہوگی رات کے وقت، اسی طرح کے اعلان سے قبل حکومت نے خصوصی حج پالیسی 2027-2030 کو منظوری دی ہے، جس میں خصوصی حج کے آپریشنز کے لیے نئے نظام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ نظام پرفارمنس، شفافیت اور قانونی منافیانہ کارروائیوں پر مبنی ہے جبکہ پہلے قوتہ بندی کے نظام پر مبنی تھا۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ نئی پالیسی کے تحت موجودہ حج آپریٹرز کی موجودہ پالیسی کے مطابق دوبارہ تجدید ضروری ہے۔ خصوصی حج کے لئے قوتہ بندی پہل کے حاملوں کی بنیاد پر ہوگی۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ خصوصی حج آپریٹرز کو کم از کم 2000 حاجیوں کے لئے بکنگ کرنی ہوگی۔ جو کمپنیاں اس معیار کے نیچے آ جائیں گی وہ غیر فعال قرار دی جائیں گی۔ ناکام کمپنیوں کے لئے نصف ذمہ داری کا ادائیگی کرتے ہوئے ان کے حاجیوں کو دوسری کمپنیوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت تمام حج کمپنیوں پر انفرادی معائنہ اور گریڈنگ کا عمل ہوگا۔ لائسنس تین سال کے لیے جاری کیا جائے گا۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ حج کمپنیوں کو نئی پالیسی کے تحت قوتہ بندی اور خرید و فروخت کے حوالے سے پابندی ہوگی۔ وہ کہا کہ کارٹیلائزیشن اور مونوپولیٹک کارروائیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ خصوصی حج آپریٹرز کو پورے طور پر ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کام کرنا ہوگا۔ حج کے بکنگ کے لیے خصوصی حج مینجمنٹ پورٹل کا استعمال کیا جائے گا، جو NADRA اور پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ منسلک ہوگا۔ نئی پالیسی کے تحت بکنگ کے لیے ہاتھ سے کام نہیں کیا جائے گا اور نقدی کی منی لیننگ بھی نہیں ہوگی۔ تمام حج کمپنیوں کو حاجیوں کے پیسے برقرار نہیں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی سروس پریوڈرز کو پےمنٹ سعودی عرب میں ہونے والی تمام حج سے متعلقہ پےمنٹس کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے ہوگی.
وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پٹرول کے شرح میں بڑا کمی ہوگی رات کے وقت، اسی طرح کے اعلان سے قبل حکومت نے خصوصی حج پالیسی 2027-2030 کو منظوری دی ہے، جس میں خصوصی حج کے آپریشنز کے لیے نئے نظام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ نظام پرفارمنس، شفافیت اور قانونی منافیانہ کارروائیوں پر مبنی ہے جبکہ پہلے قوتہ بندی کے نظام پر مبنی تھا۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ نئی پالیسی کے تحت موجودہ حج آپریٹرز کی موجودہ پالیسی کے مطابق دوبارہ تجدید ضروری ہے۔ خصوصی حج کے لئے قوتہ بندی پہل کے حاملوں کی بنیاد پر ہوگی۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ خصوصی حج آپریٹرز کو کم از کم 2000 حاجیوں کے لئے بکنگ کرنی ہوگی۔ جو کمپنیاں اس معیار کے نیچے آ جائیں گی وہ غیر فعال قرار دی جائیں گی۔ ناکام کمپنیوں کے لئے نصف ذمہ داری کا ادائیگی کرتے ہوئے ان کے حاجیوں کو دوسری کمپنیوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت تمام حج کمپنیوں پر انفرادی معائنہ اور گریڈنگ کا عمل ہوگا۔ لائسنس تین سال کے لیے جاری کیا جائے گا۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ حج کمپنیوں کو نئی پالیسی کے تحت قوتہ بندی اور خرید و فروخت کے حوالے سے پابندی ہوگی۔ وہ کہا کہ کارٹیلائزیشن اور مونوپولیٹک کارروائیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مذہبی امور کے وزیر اعظم کے پبلک ریلیشنز کے نائب نے کہا کہ خصوصی حج آپریٹرز کو پورے طور پر ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کام کرنا ہوگا۔ حج کے بکنگ کے لیے خصوصی حج مینجمنٹ پورٹل کا استعمال کیا جائے گا، جو NADRA اور پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ منسلک ہوگا۔ نئی پالیسی کے تحت بکنگ کے لیے ہاتھ سے کام نہیں کیا جائے گا اور نقدی کی منی لیننگ بھی نہیں ہوگی۔ تمام حج کمپنیوں کو حاجیوں کے پیسے برقرار نہیں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی سروس پریوڈرز کو پےمنٹ سعودی عرب میں ہونے والی تمام حج سے متعلقہ پےمنٹس کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے ہوگی
وزیراعظم شہباز شریف پٹرول کے شرح میں بڑا کمی خصوصی حج پالیسی 2027-2030
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