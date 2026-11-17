وزیراعظم کی ایس ایم ای سہولت سینٹرز کی منظوری اور 300 ارب کی فنڈنگ
وزیراعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے 300 ارب روپے کی فنڈنگ اور ایس ایم ای سہولت سینٹرز کا قیام منظور کرلیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم اقدام اٹھایا ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کی سطح پر ایس ایم ای سہولت سینٹرز کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد پاکستانی چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے برآمدات میں آسانی پیدا کرنا ہے۔
ایس ایم ای سہولت سینٹرز کا قیام اور ہدایات
وزیراعظم شہباز شریف نے ڈسٹرکٹ کی سطح پر ایس ایم ای سہولت سینٹرز کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ انہوں نے واضح ہدایت دی ہے کہ ایس ایم ای سہولت سینٹرز کے پائلٹ پراجیکٹ لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں قائم کیے جائیں گے۔ ان چار شہروں میں قائم کیے جانے والے سینٹرز کے کامیاب نتائج کی بنیاد پر انہیں آئندہ بتدریج تمام اضلاع میں پھیلایا جائے گا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد عوام میں کاروبار قائم کرنے کے حوالے سے آگاہی بڑھانا ہے۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
برآمدات کی حمایت اور 300 ارب روپے کی فنڈنگ
وزیراعظم نے ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت ایس ایم ای سیکٹر اور نئے برآمد کنندگان کے لیے 300 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ یہ مختص کردہ رقم صرف چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے مخصوص ہوگی۔ اس حوالے سے ایگزم بنک نے سرکلر جاری کرکے عملی شکل دے دی ہے۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کی اولین ترجیح برآمدات میں اضافے کے لیے ایسے کاروبار کو مناسب سہولیات مہیا کرنا ہے۔
اداروں کی جدید کاری اور لائحہ عمل
پاکستانی برآمدات کے فروغ اور مقامی صنعتوں کو برآمدتی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے وزیراعظم نے ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور اسمیڈا کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے جلد خراب ہونے والی اشیاء کو برآمد کرنے کے لیے کولڈ اسٹوریج کا پائیدار نظام قائم کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے چیئرمین ایس ای سی پی اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران کو بھی اس عمل میں شامل کیا ہے۔
وفد کی تجاویز اور وزیراعظم کا ردعمل
چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے وابستہ برآمد کنندگان کے وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وفد کے ارکان نے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف کی اور ایسے کاروبار کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کیں۔ وزیراعظم نے ان قابل عمل تجاویز پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ کمیٹی ان تجاویز پر عمل درآمد کے حوالے سے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔
اجلاس میں شریک اہم شخصیات
اس اہم اجلاس میں وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، جام کمال خان، ڈاکٹر مصدق مسعود ملک، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ اور شزا فاطمہ خواجہ شریک تھے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی، معاون خصوصی ہارون اختر اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود تھے۔ چیئرمین ایس ای سی پی اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔
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