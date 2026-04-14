وزیر داخلہ نے تاجروں سے بیرون ملک سے 30% دولت واپس لانے کی اپیل کی

وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی کاروباری برادری سے کہا ہے کہ وہ بیرون ملک سے اپنی دولت کا 30 فیصد حصہ واپس لائیں تاکہ معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔
کراچی (دنیا نیوز) وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی کاروباری برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بیرون ملک موجود اپنی دولت کا کم از کم 30 فیصد حصہ واپس لائیں، ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے آئندہ وفاقی بجٹ سے قبل معیشت میں 10 ارب ڈالر تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ گزشتہ تین سے چار سالوں کے دوران تقریباً 100 ارب ڈالر بیرون ملک منتقل کیے گئے ہیں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جزوی واپسی سے بھی معاشی دباؤ میں نمایاں کمی آئے گی۔
ان کے ریمارکس ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پاکستان اس ماہ متحدہ عرب امارات کو 3.5 ارب ڈالر واپس کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جو کہ سات سالوں میں پہلی بار قرض کی واپسی کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے۔ ادائیگی سے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر پر دباؤ پڑنے کا امکان ہے، جو اس وقت تقریباً 16 ارب ڈالر کے قریب ہیں – جو تقریباً تین ماہ کی درآمدات کے برابر ہے۔ وزیر نے نشاندہی کی کہ اگر کاروباری برادری فوری طور پر عمل کرتی ہے تو اربوں ڈالر ہفتوں میں پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حکام کے پاس ضرورت پڑنے پر غیر قانونی مالیاتی لین دین کا سراغ لگانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس بات پر زور دیا کہ حکومت اس مرحلے پر ماضی کی منتقلی کی تحقیقات پر توجہ مرکوز نہیں کر رہی ہے۔
محسن نقوی نے سرمایہ کاروں کو بہتر کاروباری حالات کی یقین دہانی کرائی، پاکستان میں اعلیٰ منافع کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کو مزید کاروباری دوستانہ بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں کہ جائز کاروبار کو ایک قلیل اقلیت کے اقدامات کی سزا نہ دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجروں کے لیے ویزا پالیسیوں میں نرمی لانے کی تجاویز جلد ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کی جائیں گی۔
وزیر داخلہ نے منی چینجرز کے کردار پر بھی تشویش کا اظہار کیا، اور تجویز دی کہ وہ اکثر سیاحت سے متعلقہ لین دین کی سہولت کے بجائے نجی فنڈز کے انتظام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ حکام نے کراچی میں کچھ گروہوں کی جانب سے بڑے مالیاتی لین دین کی نشاندہی کی ہے اور خبردار کیا کہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ محسن نقوی نے پاکستان کی عالمی حیثیت کو بہتر بنانے کے بارے میں امید کا اظہار کیا، جس میں پاکستانی پاسپورٹ کی درجہ بندی کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔
اس بیان میں، وزیر داخلہ نے کاروباری برادری کی جانب سے دولت کی واپسی کی اہمیت پر زور دیا، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف زرمبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا بلکہ ملک میں سرمایہ کاری اور ترقی کو بھی فروغ دے گا۔ وزیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت جائز کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں ایف آئی اے کو مزید موثر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ، حکومت تاجروں کے لیے ویزا پالیسیوں کو آسان بنانے پر بھی غور کر رہی ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گا۔ وزیر داخلہ نے منی چینجرز کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے انتباہ کیا کہ جو لوگ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، حکومت پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشاں ہے، جو کہ بین الاقوامی سطح پر ملک کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ یہ تمام اقدامات پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے اور عالمی برادری میں اس کا مقام بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dollar jumps as failed US/Iran peace talks spark fresh safe-haven pushThe dollar surged as U.S.-Iran talks faltered, oil spiked 30%, and safe-haven demand rose, pressuring risk-sensitive currencies, fueling inflation fears, and pushing equities lower.
بہتر سڑکوں سے زرعی، صنعتی رسائی میں بہتری، مریم نواز کی بڑے روڈ پراجیکٹس کی منظوریوزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بڑے روڈ پراجیکٹس کی منظوری دی، جس میں ملتان وہاڑی روڈ کو صوبے کی پہلی ڈسٹ فری سڑک قرار دیا گیا۔ انہوں نے تمام منصوبوں کو 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ بہتر سڑکیں زرعی اور صنعتی رسائی کو بہتر بنائیں گی اور مساوی ترقی کے لیے سڑکوں کا جال ضروری ہے۔
عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتپاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا دورانیہ 30 سے 35 منٹ رہا۔ وکیل سلمان صفدر نے صحت اور قید تنہائی پر تشویش کا اظہار کیا۔
