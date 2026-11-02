وزیر خارجہ جواد حسین: قومی حکمت عملی کا حصہ ہونی چاہیے خارجی پالیسی
سفیر جاوید حسین نے النٹیہ گلی میں لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ خارجی پالیسی سیاسی، معاشی اور سلامتی کی پالیسیوں کے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔
الکوتھر یونیورسٹی کے زیر اہتمام النٹیہ گلی میں انعقاد پذیر لڈرشپ اینڈ گورننس ڈیولپمنٹ پروگرام کی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے سفیر جاوید حسین نے زور دیا کہ خارجی پالیسی کو قومی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ملک کی سیاسی، معاشی، سلامتی اور سفارتی پالیسیوں کو ایک مربوط ڈھانچے میں پرویا جا سکے۔ ان کا یہ تاثر اس موقع پر سامنے آیا جب وہ کانفرنس کے انتظامیہ کی طرف سے کی گئی دعوت پر خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے تبصروں کا اظہار کر رہے تھے۔
قومی حکمت عملی کا مرکزی کردار
سابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مشیر خارجہ رہنے والے جاوید حسین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں اس کانفرنس کے انتظامیہ، خاص طور پر پروفیسر آثر محمود، وائس چانسلر الکوتھر یونیورسٹی کی طرف سے مہیا کردہ موقع پر خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ چیلنجنگ عالمی اور علاقائی ماحول پر بات کر رہے ہیں جس کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک اپنے قومی مفادات کی حفاظت اور فروغ کے لیے آگے بڑھتے ہوئے طوفانی سمندر میں سے کیسے کامیابی سے گزر سکتا ہے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
انہوں نے وضاحت کی کہ خارجی پالیسی کسی بھی ملک کے باہری تعلقات کے نظام کا انتظام کرتی ہے تاکہ قومی سلامتی، معاشی خوشحالی اور ترقی اور ثقافتی شناخت کے قومی مفادات کی حفاظت اور فروغ ممکن ہو سکے۔ پالیسی سازوں کو عالمی اور علاقائی ماحول کی درست تشخیص کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مستقبل کے امکانی ارتقاء کو سمجھ سکیں اور اس بنیاد پر ایک کامیاب اور مؤثر خارجی پالیسی ترتیب دی جا سکے۔
پالیسیوں میں ہم آہنگی کی اہمیت
سفیر جاوید حسین نے مزید کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ کسی ملک کی خارجی پالیسی کو اس کی سلامتی، معاشی اور سیاسی پالیسیوں کے قریبی ہم آہنگی میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی ملک کی خارجی پالیسی اس کے سیاسی، سلامتی اور معاشی حقائق اور پالیسیوں سے ہم آہنگ نہ ہو تو یہ عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسی صورت حال میں ریاست کے مختلف ادارے باہمی ہم آہنگی کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف کام کر سکتے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورت میں مختلف ادارے باہمی ہم آہنگی کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف کام کر سکتے ہیں اور نتیجہ عذاب ناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ خارجی پالیسی کو قومی بڑی حکمت عملی کا حصہ بنایا جائے جو ملک کی سیاسی، معاشی، سلامتی اور سفارتی پالیسیوں کو ایک مربوط مکمل ڈھانچے میں جوڑتا ہے۔ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ بڑی حکمت عملی اور اس کے دائرے میں خارجی پالیسی کو سیاسی، سلامتی، معاشی اور سفارتی شعبوں میں طویل مدتی رجحانات کی درست بنیاد پر ترتیب دی جائے۔
عالمی ماحول اور غیر یقینی صورتحال
انہوں نے تنقیدی انداز میں کہا کہ پالیسی سازوں کو صرف روزمرہ کی نئے واقعات کے مطابق مختصر مدت کی پالیسیوں میں تبدیلی کرنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پالیسی ساز مختصر مدت کی ایڈ ہاک تبدیلیوں پر انحصار کرتے ہیں جو فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری لگتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایسی تبدیلیاں طویل مدتی قومی اہداف سے دور لے جاتی ہیں۔ مختصر مدت کی ایڈ ہاک پالیسی کی تبدیلیاں جو فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری لگتی ہیں، وہ طویل مدتی پالیسی کے اہداف سے دور لے جا سکتی ہیں۔
سفیر جاوید حسین نے عالمی ماحول میں بڑھتی ہوئی بے ترتیبی اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزیوں کو نوٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے اور سرد جنگ کے اختتام کے بعد امریکہ نے عالمی فوقیت کا فائدہ اٹھایا لیکن انہوں نے اس موقع کا استعمال عالمی امن اور استحکام کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے مفادات کے لیے طاقت کا غلط استعمال کیا۔
بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا تسلسل
انہوں نے مثال کے طور پر امریکہ کی عراق پر حملہ 2003 میں، ایران پر حملے 2025 اور 2026 میں، اور وینزویلا کے صدر کی اغوا کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان واقعات نے دیگر طاقتور ممالک کو بھی ایسے رویے کی ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر روس کی یوکرین پر حملہ 2022 میں، بھارت کی پاکستان پر فضائی حملے مئی 2025 میں، اور اسرائیل کے مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک پر حملے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان واقعات کا نتیجہ عالمی اور علاقائی سطح پر بڑھتی ہوئی بے ترتیبی ہے۔
انہوں نے مزید تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی بے ترتیبی اور قانون کی بالادستی کا خاتمہ ان ممالک کی نافرمانی کا نتیجہ ہے جو اپنے تنگ قومی مفادات کے لیے بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو ایک مستحکم اور طویل مدتی حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ وہ عالمی اور علاقائی چیلنجز کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکے۔
سفیر جاوید حسین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کو اپنی قومی حکمت عملی کو عالمی رجحانات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر پاکستان اپنی سیاسی، معاشی اور سلامتی کی پالیسیوں کو ایک مربوط ڈھانچے میں پروئے گا تو وہ عالمی سطح پر اپنا مقام مضبوط کر سکے گا۔
اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے دیگر ماہرین اور سفارت کاروں نے بھی جاوید حسین کے بیانات کی حمایت کی اور اس بات پر زور دیا کہ قومی مفادات کی حفاظت کے لیے ایک منظم اور طویل مدتی حکمت عملی انتہائی ضروری ہے۔
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