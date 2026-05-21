وزیر اعظم شہباز شریف چینی دورے پر روانہ ہوں گے، چن-پاک تجارتی، اقتصادی تعاون مزید فروغ دیں گے

وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے اور چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ انہیں اس سفر کے دوران صوبہ ژی جیانگ کا دورہ بھی ہوگا۔ ترجمانوزیر اعظم شہباز شریف چینی ہم منصب لی چیانگ کی دعوت پر اس دورے کا خواہش مند ہیں۔ گو جیاکون کے مطابق اس دورے کے دوران دونوں ممالک کی قیادت دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کرے گی جو کہ دونوں ممالک کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک اہم اعلیٰ سطح کا تبادلہ ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقاتیں گے اور وزیراعظم لی چیانگ کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، ترجمانوزیر اعظم شہباز شریف چینی ہم منصب لی چیانگ کی دعوت پر 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک اہم اعلیٰ سطح کا تبادلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقاتیں گے اور اپنے چینی ہم منصب لی چیانگ کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، دو ممالک کی قیادت دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کرے گی۔ ترجمان گو جیاکون نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت اور صوبہ ژی جيانگ کا دورہ بھی کریں گے۔ گو جیاکون نے کہا کہ چین اور پاکستان بہترین دوست ہیں اور ہر موسم کے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں، گزشتہ 75 برسوں کے دوران دو ممالک کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کی قیادت کی اسٹریٹجک رہنمائی میں اعلیٰ سطح پر روابط برقرار رہے اور عملی تعاون میں مسلسل پیش رفت ہوئی جس کے نتیجے میں پاک-چین اقتصادی راہداری (سی پیک) کی تر قیادت میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین اور پاکستان نے اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر قریبی رابطہ اور تعاون برقرار رکھا اور خطے میں امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ روایتی دوستی کو مزید مضبوط بنانے، ہمہ جہت تعاون کو گہرا کرنے اور نئے دور میں چین اور پاکستان کے مشترکہ مستقبل کی حامل برادری کی تعمیر کے نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف نے پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات سے نوازا چائنے کے اعلیٰ سطح وفد کی وزیراعظم سے ملاقات میں، پاکستان کی حمایت کی یقین دہانی کی گئی۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
