وزیراعلانی نے پنجابی زبان کی ترویج کے لیے پتی وی ٹی کا تعاون یقینی بنایا
وفاقی وزیر اطلاعات عطی اللہ ٹارڑ نے اعلان کیا ہے کہ وزارت اطلاعات اور ٹی وی پنجابی زبان کی ترویج میں مکمل تعاون کریں گی۔
وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطی اللہ ٹارڑ نے صوبہ پنجاب کی ثقافتی اور لسانی پہچان کو مضبوط کرنے کے لیے تمام تر وسائل کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وزارت اطلاعات اور پاکستان ٹیلی ویژن (پی ٹی وی) پنجابی زبان کی ترویج اور فروغ کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گے۔
وزیراطلاعات کا پی ٹی وی کے ساتھ تعاون کا اعلان
وزیراعلیٰ پنجاب کے اس اعلان کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ ریاستی نشریاتی ادارے پنجابی زبان میں پروگراموں کی تیاری اور نشریاتی خدمات کی ذمہ داری کو پوری شدت سے نبھائیں گے۔ عطی اللہ ٹارڑ نے بتایا کہ وزارت اور پی ٹی وی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پنجابی زبان میں معیاری اور جامع پروگرامز تیار کیے جائیں تاکہ یہ زبان آگے نسلوں تک منتقل ہوسکے۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ وزارت اطلاعات کا یہ اقدام محض اعلانات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے لیے عملی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ٹی وی پنجابی زبان کے فروغ کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کا عہد کرتا ہے، جس سے یہ یقینی ہوگا کہ یہ زبان جدید دور میں بھی فعال رہے۔
پنجابی ثقافت اور مذہبی ورثے کی اہمیت
اس موقع پر وزیراعلیٰ نے پنجابی ثقافت کو محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دینے والا قرار دیا اور کہا کہ یہ زبان صوبے کی تاریخ اور فکری ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سکھ برادری کے اہم اور مقدس مقامات موجود ہیں، جو اس بات کی گواہ ہیں کہ پنجابی ثقافت اور مذہبی رواداری گہرے تعلق رکھتے ہیں۔
وزیراعلیٰ نے بھگت سنگھ کو صوبہ پنجاب کا ایک عظیم ہیرو قرار دیا اور ان کی کامیابیوں کو صوبے کی شناخت کا حصہ بتایا۔ ان کا یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکومت مقامی ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے اور اسے عالمی سطح پر متعارف کرانے کے پابند ہے۔
اسپیکر اسمبلی اور حکومتی اقدامات
پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک محمد احمد خان نے بھی پنجابی زبان کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا تھا، جس کی حمایت میں وزیراعلیٰ نے کہا کہ صوبائی اسمبلی اور وفاقی حکومت مل کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپیکر اسمبلی نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ مقامی زبانوں کو سرکاری سطح پر فروغ دینا ضروری ہے۔
حکومت کا یہ موقف واضح ہے کہ وہ پنجابی زبان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ محض ایک کانفرنس کا اعلان نہیں بلکہ ایک طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ ہے جو قومی یکجہتی کو مضبوط بنائے گی۔
اگلے سال اسلام آباد میں کانفرنس کا انعقاد
عطی اللہ ٹارڑ نے امید ظاہر کی کہ اگلے سال پنجابی کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں بھی کیا جائے گا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اقدام قومی سطح پر پھیلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری ملک اس کانفرنس کو دیکھ رہی ہے اور حکومت اس کے تنظیم کنندگان کے ساتھ ہر نوعیت کی مدد کے لیے تیار ہے۔
وزیراعلیٰ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہونے کی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور ان کی گرم جوشی و مہمان نوازی سے وہ بہت متاثر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمت کا موقع دیا ہے، جو ان کے لیے باعث افتخار ہے۔
ان کا یہ سفر اور ان کے اعلانات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پنجابی زبان کی ترویج کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے۔ یہ اقدام نہ صرف ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے بلکہ یہ قومی یکجہتی کو بھی مضبوط بنانے کا ذریعہ بنے گا۔
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