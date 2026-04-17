وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیزل کی قیمت میں نمایاں کمی کی منظوری دے دی، عوام کو ریلیف

وزیراعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ڈیزل کی قیمت میں 32.12 روپے فی لیٹر کی کمی کی منظوری دے دی ہے۔ نئی قیمت 353.43 روپے فی لیٹر ہوگی۔
اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ڈیزل کی قیمت میں نمایاں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، وزیراعظم نے عالمی سطح پر تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے فوائد صارفین تک پہنچانے کے حکومتی فیصلے کے تحت ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 32.12 روپے کی کٹوتی کی منظوری دی ہے۔ اس منظوری کے بعد، ڈیزل کی قیمت 385.54 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر 353.43 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔
وزیراعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جلد از جلد عوام تک پہنچیں۔ اس سے قبل 10 اپریل کو وزیراعظم شہباز شریف نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑی کمی کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ڈیزل 135 روپے فی لیٹر اور پٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا تھا، جس سے صارفین کو خاطر خواہ ریلیف ملا تھا۔
قوم سے ایک براہ راست خطاب میں، وزیراعظم نے بتایا تھا کہ ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے فی لیٹر ہوگی، جبکہ پٹرول 366 روپے فی لیٹر دستیاب ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ نظر ثانی شدہ قیمتیں آدھی رات سے نافذ العمل ہوں گی۔ وزیراعظم نے اس لمحے کو تاریخی قرار دیا اور خلیجی خطے کی صورتحال میں تنازع سے مذاکرات کی طرف تبدیلی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کی قیادت کا مذاکرات پر رضامندی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں فریق اسلام آباد میں بات چیت کے لیے پہنچنے والے ہیں۔
وزیراعظم کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں یہ حالیہ کمی عوام کے لیے ایک خوش آئند خبر ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست اثر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہونے سے مجموعی مہنگائی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
حکومت کا یہ اقدام عالمی منڈی کے رجحانات کو بروئے کار لانے اور مقامی صارفین کو اس کا فائدہ پہنچانے کی ایک مثبت کوشش ہے۔ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت عوامی بہبود کے لیے کوشاں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کا مثبت اثر عوام تک پہنچے۔ اس سے قبل پٹرول کی قیمتوں میں کمی نے بھی عوام کو بڑی راحت دی تھی اور اب ڈیزل کی قیمت میں کمی سے ٹرانسپورٹ سیکٹر اور بالواسطہ طور پر دیگر شعبوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔ یہ اقدامات حکومتی اقتصادی پالیسیوں کی سمت میں ایک اہم قدم ہیں جو معیشت کو استحکام بخشنے اور عام آدمی کی مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف ڈیزل کی قیمت تیل کی قیمتیں عوام کو ریلیف پاکستان
United States Latest News, United States Headlines
Read more »