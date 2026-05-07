وزیراعظم کا گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورہ اور علاقائی ترقیاتی منصوبوں کا جامع جائزہ

وزیراعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کے دورے کے دوران گورنر اور وزیراعلیٰ سے ملاقات کی تاکہ علاقائی گورننس، انتظامی امور اور ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
وزیراعظم پاکستان کا گلگت بلتستان کا ایک روزہ سرکاری دورہ علاقائی ترقی اور انتظامی بہتری کی جانب ایک انتہائی اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، وزیراعظم نے اپنے اس دورے کے دوران خطے کی اعلیٰ قیادت بشمول گورنر سید مہدی شاہ اور وزیراعلیٰ یار محمد کے ساتھ انتہائی اہم اور تفصیلی مشاورت کی۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد گلگت بلتستان کے انتظامی امور، گورننس کی ترجیحات اور علاقے میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ گلگت بلتستان کی ترقی وفاق کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے اور اس علاقے میں عوامی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس دورے کے دوران علاقائی منصوبہ بندی اور بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں کی پیشرفت پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام کام مقررہ وقت کے اندر مکمل ہوں اور مقامی آبادی کو ان کے ثمرات مل سکیں۔ اس اعلیٰ سطحی دورے میں وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء کا ایک بڑا اور طاقتور وفد بھی موجود تھا، جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال، وفاقی وزیر اویس احمد خان لغاری، وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ، وفاقی وزیر امیر مقام، وفاقی وزیر عبد العلیم خان، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی اور وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ ان وزراء کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت مرکز اس دورے کو محض ایک رسمی ملاقات کے طور پر نہیں بلکہ ایک جامع مشن کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ وفاقی وزراء نے مختلف شعبوں میں پالیسیوں کے نفاذ اور بین الحكومہ ہم آہنگی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگز حاصل کیں۔ خاص طور پر انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں درپیش چیلنجز پر غور کیا گیا تاکہ وفاقی اور علاقائی حکومتوں کے درمیان رابطوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور کسی بھی قسم کی تاخیر کو ختم کیا جا سکے۔ وفد نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک وفاقی وزارتیں اور مقامی انتظامیہ ایک پیج پر نہیں ہوں گی، تب تک بڑے منصوبوں کی تکمیل میں مشکلات پیش آتی رہیں گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، وزیراعظم کو ان تمام انتظامی رکاوٹوں اور بوتل نیکس (bottlenecks) کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی جو علاقے میں ترقیاتی کاموں کی رفتار کو سست کر رہے ہیں۔ ان رکاوٹوں میں فنڈز کی بروقت فراہمی، جغرافیائی مشکلات اور انتظامی پیچیدگیاں شامل ہیں۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ وفاقی حکومت ایک وسیع تر انگیجمنٹ حکمت عملی پر عمل پیرا ہے جس کا مقصد گورننس کی کارکردگی میں اضافہ کرنا اور یہ یقینی بنانا ہے کہ گلگت بلتستان کے دور افتادہ علاقوں تک بھی ریاست کی پہنچ ہو اور وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر آئیں۔ یہ دورہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومتِ وقت گلگت بلتستان کو ملک کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے اور اسے معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مستقبل میں اس طرح کے دوروں اور مسلسل رابطوں کے ذریعے یہ کوشش کی جائے گی کہ علاقائی مسائل کا حل مقامی سطح پر نکالا جائے اور وفاق کی مکمل حمایت حاصل کی جائے۔ اس دورے کے نتائج سے نہ صرف انتظامی ڈھانچے میں بہتری آنے کی امید ہے بلکہ عوام میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ ان کے مسائل حکومت کی توجہ کا مرکز ہیں.
