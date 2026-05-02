وزیراعظم شہباز شریف کا توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا اعلان، عوام اور صنعت کے مفاد کو ترجیح

وزیراعظم شہباز شریف نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کی، بجلی کے نرخوں میں استحکام اور عوام کو ریلیف دینے پر زور دیا۔ کراچی میں پانی کے بحران اور سرحد پر شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ توانائی کے شعبے میں کی جانے والی کوئی بھی اصلاحات عوام اور صنعت کے وسیع تر مفاد کو مدنظر رکھے بغیر نہیں کی جائیں گی۔ وزیراعظم نے حکام کو بجلی کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق، لاہور میں منعقدہ اس اجلاس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر پاور سردار اویس احمد خان لغاری، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی، معاون خصوصی ہارون اختر اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے بجلی کے صنعتی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولیات پیدا کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانے اور لائن لاسز کو نمایاں طور پر کم کرنے پر خاص زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے توانائی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی تاکید کی اور ملک میں توانائی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی ہدایت دی۔ وزیراعظم نے بجلی کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے ایک مکمل حکمت عملی تیار کرنے اور صارفین کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ گھریلو صارفین کو سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات عوام اور صنعت کے وسیع تر مفاد کو مدنظر رکھے بغیر نہیں کی جائیں گی۔ اجلاس کے دوران وزیراعظم کو گھریلو صارفین اور صنعت کی بجلی کی کھپت کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ کراچی میں پانی کا بحران شدید ہو گیا ہے اور پانی کی فراہمی میں مزید چار دنوں تک خلل رہنے کا امکان ہے۔ وزیراعظم نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور متعلقہ حکام کو فوری طور پر بحران کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم نے افغان طالبان فورسز کی جانب سے سرحد پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ وزیر اطلاعات نے بھی اس واقعہ پر گہری افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اس معاملے پر تمام بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان امن اور استحکام کا خواہاں ہے لیکن اپنی سرزمین اور شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ وزیراعظم نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے ذریعے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور جلد ہی اس شعبے میں مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ وزیراعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گی.
