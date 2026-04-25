وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر پزشکیان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے میں امن کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال

وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلیفونک رابطہ قائم کیا، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور امن واستحکام کے لیے جاری کوششوں پر گہری گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق یہ رابطہ تقریباً پچاس منٹ تک جاری رہا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے ایرانی وفد کی اسلام آباد آمد اور وزیراعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتوں کو سراہا، خاص طور پر وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد کے دورے کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی حالیہ سفارتی سرگرمیاں، جن میں مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے شامل ہیں، جنگ سے متاثرہ علاقوں میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت میں ایک وسیع اتفاق رائے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حالیہ تہران دورے کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی مثبت بات چیت کو بھی یاد کیا۔ وزیراعظم نے واضح طور پر ایرانی صدر کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کی بحالی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا اور ان کے کردار کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے ایران کی جانب سے امن کی خواہش کا اظہار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط اور وسیع ہوں گے۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان رابطوں سے خطے میں مثبت تبدیلی آسکتی ہے۔ صدر پزشکیان نے وزیراعظم کو بتایا کہ ایران بھی خطے میں امن اور استحکام کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے خطے کی مشکلات کا حل ممکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کے لیے نیک تمناؤں اور گہرے احترام کا پیغام بھی پہنچایا، جو دونوں ممالک کے مابین مذہبی اور ثقافتی روابط کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
