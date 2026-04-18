وزیراعظم کا عالمی یوم ثقافتی ورثہ پر پیغام: ورثے پر فخر کریں، تحفظ کو ترجیح دیں

وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی یوم ثقافتی ورثہ کے موقع پر اپنے پیغام میں ثقافتی ورثے کی اہمیت، سماجی تنوع کی عکاسی، ماضی، حال اور مستقبل سے اس کے تعلق کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پاکستانیوں، بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے ورثے پر فخر کریں اور اس کے تحفظ و فروغ میں فعال کردار ادا کریں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی یوم ثقافتی ورثہ کے موقع پر اپنے پیغام میں اس امر پر زور دیا کہ ثقافتی ورثے کے لیے ایک مخصوص عالمی دن کا منایا جانا اس کی غیر معمولی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثقافتی ورثہ محض پتھروں اور پرانی عمارتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے جو سماجی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمارے ماضی کی حفاظت کرتا ہے، حال کی ترجمانی کرتا ہے اور مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وزیراعظم نے پاکستان کے ثقافتی ورثے کو ایک ہمہ جہت اور
منفرد تہذیب سے مالا مال قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ ہماری سرزمین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کی امین ہے، جن میں موہن جودڑو اور ہڑپہ جیسی اہم جگہیں شامل ہیں۔ یہ تہذیبیں انسانی تخلیقی صلاحیتوں، فن اور تنوع کی خوبصورت عکاسی کرتی ہیں، جو دنیا کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورثہ ہمیں ہماری شناخت، جڑوں اور اصل سے جوڑے رکھتا ہے اور ہماری قوم کو ایک لڑی میں پرونے کا کام کرتا ہے۔ اس اہم دن کے موقع پر، وزیراعظم نے تمام پاکستانیوں، بالخصوص نوجوان نسل سے اپیل کی کہ وہ اپنے ثقافتی ورثے پر فخر محسوس کریں اور اس کے تحفظ اور فروغ میں فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمارا ورثہ ہماری قومی شناخت کی اساس اور اتحاد کی اصل روح ہے۔ لہذا، ہم سب کو مل کر اس انمول قومی اثاثے کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کا جشن منانا چاہیے۔ یہ صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی میراث کو محفوظ رکھے اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے منتقل کرے۔
