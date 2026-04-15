وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا دورہ: ولی عہد سے اہم ملاقات، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم

وزیراعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال، دوطرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری پر تفصیلی بات چیت کی گئی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملاقات کو گرم جوشی، اخوت اور مشترکہ ویژن کا مظہر قرار دیا۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) وزیراعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی ملاقات سعودی ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود سے ہوئی۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق، یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان جاری تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
ملاقات کے دوران، وزیراعظم شہباز شریف اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، دوطرفہ تعلقات کے فروغ اور پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مستقبل میں مزید گہرا کیا جائے گا۔ اس موقع پر، سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس ملاقات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات انتہائی گرم جوشی، اخوت اور پاکستان و سعودی عرب کے درمیان مضبوط شراکت داری کے مشترکہ ویژن کے ساتھ نمایاں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان قائم گہرے تعلقات کی بنیاد جو کہ ایمان، اعتماد اور باہمی احترام پر استوار ہیں، کو دہرایا اور تمام شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب پاکستانیوں کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے اور پاکستان نسلوں تک اس تاریخی اور برادرانہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کا یہ دورہ ایک وسیع ملٹی کنٹری ٹور کا حصہ ہے جس میں قطر اور ترکیہ کے دورے بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد موجود ہے جس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی شامل ہیں۔
سعودی عرب اور قطر کے دوروں کے دوران، وزیراعظم دونوں ممالک کی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد دوطرفہ تعاون کو بڑھانا اور علاقائی امن و سلامتی کے معاملات پر باہمی رائے کا تبادلہ کرنا ہے۔
اس دورے کے ایک حصے کے طور پر، وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کا دورہ بھی کریں گے جہاں وہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ فورم کے دوران، وہ 'لیڈرز پینل' میں حصہ لیں گے اور عالمی و علاقائی مسائل پر پاکستان کے مؤقف کو پیش کریں گے۔ فورم کے موقع پر، وزیراعظم ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ کلیدی علاقائی شراکت داروں کے ساتھ پاکستان کے جاری سفارتی رابطوں اور عالمی سطح کے مباحثوں میں اس کی فعال شرکت کو نمایاں کرتا ہے۔
جدہ آمد کے موقع پر، وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال مکہ ریجن کے ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز، سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف بن سعید المالکی اور پاکستان کے ریاض میں سفیر احمد فاروق نے کیا۔
اس دورے کا مقصد محض سفارتی تعلقات کو بہتر بنانا ہی نہیں بلکہ اقتصادی تعاون کو بھی وسعت دینا ہے، خاص طور پر ان دنوں جب پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک دیرینہ اور قابل اعتماد اتحادی ہے اور اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں بہتری کی امید ہے۔
سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق نے بھی اس ملاقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک نیا باب کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
یہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے، جو علاقائی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے بین الاقوامی سطح پر روابط کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔
وزیراعظم کے دورے کے دوران، ممکنہ طور پر توانائی کے شعبے میں تعاون، تجارت کے فروغ اور ثقافتی تبادلے جیسے موضوعات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔
